Kenttiä jäädytetään täydellä tohinalla

Luistelun riemuista ja kiekkoilustakin päästään nauttimaan ulkokentillä jo eri puolilla Länsi-Saimaan aluetta. Valtaosa kentistä on kunnallisia, mutta yksityinenkin kentänpitäjä on ollut ajan hermolla ainakin Lemillä.

– Iitiän kenttä on ollut luistelukunnossa tiistaiaamusta alkaen, Jarkko Ovaskainen raportoi. Iitiän Sakki ry hoitaa kylän kiekkokaukaloa.

Lemin kunnan teknisen osaston mukaan kirkonkylän molemmat kentät ovat luistelukunnossa. Taipalsaarella kunnan luistelukentät pyritään saamaan kuntoon loppuviikoksi.

– Taipalsaarella ovat jäädytyksen alla Konstun kaukalo ja vapaa luistelualue, kirkonkylän kaukalo sekä Vehkataipaleen kaukalo ja luistelualue, liikunta- ja yleisten alueiden hoitaja Tommi Holopainen ilmoitti viime tiistaina.

Savitaipaleella on kunnan omistamienkin kenttien hoito osittain talkoovetoista.

– Heituinlahden kenttää hoitaa Esa Vainikka. Kunta tekee pohjan alkujäädytyksen, mutta sen jälkeen Vainikka hoitaa jään, kunnan teknisen osaston päällikkö Vesa Roiko-Jokela selvittää.

Kirkonkylässä ainoa ulkojää tehdään yläkentälle. Lumityöt ovat sielläkin viikonloppuisin talkoovetoisia.

Kaitajärven rannastakin, metsästysmajalta löytyy jääkiekkokaukalo.

– Ei ole vielä jäätä, mutta lähipäivinä olisi aikomus jäädyttää, Juho Ramula viestitti viime tiistaina.

Ramula on Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) Havo-Kaihtulan osaston puheenjohtaja.

Suomenniemellä ovat luistimet piirtäneet viiltoja jäähän jo kolmen viikon ajan.

– Jää saatiin luistelukuntoon 19. joulukuuta. Normaali aika saada jää kuntoon, tuumii huoltomies Jari Naakka.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 11. tammikuuta Länsi-Saimaan Sanomista.