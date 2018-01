Tukistaminen vie kasvattajan käräjille

Lapsen tukistamisen hinta on määritelty Vantaan käräjäoikeudessa. Villiksi kuvailtua 13-vuotiasta poikaansa tukistaneet vanhemmat joutuvat kumpikin korvaamaan jälkeläiselleen 300 euroa kivusta ja särystä. Lisäksi isän on pulitettava pahoinpitelystä 25 päiväsakkoa ja äidin 15 päiväsakkoa. Tuomio on lainvoimainen, sillä Helsingin hovioikeus ei ole myöntänyt jutussa jatkokäsittelylupaa. Tapauksesta uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan jutun tutkinta lähti liikkeelle siitä, kun poika kertoi koulussa isän ja äidin retuuttavan häntä niskasta ja hiuksista.

Poika valitti etenkin isän kurittavan häntä ja haukkuvan päivittäin idiootiksi. Vanhemmat myönsivät oikeudessa, että joskus on ollut pakko taluttaa poika omaan huoneeseensa rauhoittumaan. Tämä ei ole kuulemma ollut helppo tehtävä, sillä poika on urheilutaustansa vuoksi väkivahva.

Käräjäoikeus muistuttaa 13-vuotiaan pojan olleen kasvamisessaan hyvin vaikeassa vaiheessa. Vanhemmilla on oikeuden mukaan ollut oikeus hillitä lapsen väkivaltaista käytöstä ja riehumista kiinni ottamalla. Mikään 13-vuotiaan lapsen käytös ei kuitenkaan käräjäoikeuden mielestä oikeuta vanhempia käyttämään fyysisiä kurituskeinoja. Oikeudessa on ennenkin puitu vanhempien antamia tukkapöllyjä. Olen itsekin kirjoittanut vastaavista tapauksista. Luunapit toivat eräässä jutussa isäukolle sakot käräjillä.

Kasvattaja on lasten kanssa monesti kovilla, mutta väkivallan käyttöä ei voi puolustaa nykymaailmassa. Ennen vanhaan vanhaan tukkapöllyt olivat rutiinia kasvatuskeinona ja remmikin heilui yleisesti. Vantaan tukistussakoista lukeva entinen lapsi saattaa muistella, kuinka paljon hänen oma isänsä tai äitinsä olisi joutunut korvaamaan kurittamisesta.

Kysymys oli monesti perinteen jatkamisesta. En muista itse saaneensa fyysistä kuritusta vanhemmiltani. Mummon kerrotaan sen sijaan jahdanneen minua jonkun astalon kanssa, mutta hän ei runsaasti ylipainoisena henkilönä tavoittanut pojanvekaraa. Serkkuni on joskus naureskellut näitä takaa-ajoja. Oman lapsen kurittaminen ei käynyt mielessä. Kovin olivat kilttejä tytön pienet kolttosetkin.

Järjestystä pidettiin väkivallan avulla menneinä vuosikymmeninä myös koulussa. Opettajat läimivät kovakorvaisia oppilaita sormille karttakepillä. Huonosti käyttäytynyt oppilas saatettiin rangaistukseksi sulkea siivouskomeroon. Tällainen vapaudenriistoon syyllistynyt opettaja löytyi muun muassa Kotkasta. En meinannut saada tapaukseen liittyvää koululautakunnan pöytäkirjaa millään kouluvirastosta.

Ehkä erikoisin kuulemani tarina tältä saralta kertoi opettajasta, joka rangaistukseksi nosteli oppilaita korvista. Eikä tässä vielä kaikki, sillä oppilaan oli kurimuksen ajaksi otettava käsiinsä urheiluvälivarastosta kuula. Kun kävin koulua Lappeenrannassa, veistoluokka sijaitsi erillisessä rakennuksessa. Veistoa opetti jalkansa sotatantereilla menettänyt mies, jota kutsuttiin Linkuksi. Hän saattoi sivaltaa tottelematonta oppilasta kintuille rimalla.

Kasvatuskeinot olivat ennen aika hurjia, mutta en tiedä, jäikö käsittelystä traumoja monellekaan. Enemmänkin tapaukset taitavat naurattaa.

