Lasten lumipäivät järjestetään ensimmäistä kertaa Savitaipaleella

SAVITAIPALE Tulevan viikon alku on yhtä lumella liikkumisen juhlaa, kun Savitaipale on tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana Lasten lumipäivät -kiertueella.

Maanantaina ja tiistaina 15.–16. tammikuuta Europaeuksen koululla pidettäviin Lumipäiviin osallistuu reilut 200 koululaista.

– Valmistelut ovat sujuneet hyvin ja olemme saaneet hyvin myös talkooporukkaa kasaan, vaikka ensimmäistä kertaa järjestetään, Savitaipaleen tapahtumasta vetovastuussa oleva Kirsi Sinkko kertoo.

Lasten Lumipäivien aktiviteetteihin tutustuvat päivisin paikalliset koululaiset Europaeuksen koululla. Maanantai-iltana luvassa on koko perheen iltatapahtuma, joka on kaikille avoin. Omat sukset kannattaa ottaa mukaan iltatapahtumaan.

– Toivottavasti paikalliset löytävät maanantaina paikalle iltatapahtumaan. Onhan tämä jännää, kun ei tiedä yhtään mitä odottaa, Sinkko hymyilee.

Tapahtuma-alueella lumiaktiviteetteina ovat pujottelurata, hyppyrimäki, lumipelit ja ampumahiihdon tarkkuuspiste. Supersuosittu Tuisku-maskotti on myös mukana menossa ja innostaa lapsia lajien pariin.

– Lumitilannehan meillä on ollut melko heikko ja juuri ja juuri pääsee hiihtämään. Saamme onneksi jäähallin lumikasasta muutaman traktorikuormallisen lunta, jonka avulla saamme rakennettua hyppyrit, Sinkko kertoo.

Lasten lumipäivien koko perheen iltatapahtuma ma 15.1. klo 17.30–19.30. Vapaa pääsy.