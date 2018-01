Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona

Presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestys järjestetään 17.–23. tammikuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28. tammikuuta.

Tarvittaessa toisen kierroksen ennakkoäänestys on 31.1.–6.2. Vaalipäivä on sunnuntai 11. helmikuuta.

Ilmoitus äänioikeudesta toimitetaan postitse. Ilmoituksessa on mainittu muun muassa varsinaisten vaalipäivien äänestyspaikat sekä lista Kaakkois-Suomen vaalipiirin kuntakohtaisista ennakkoäänestyspaikoista.

Äänestäminen edellyttää selvitystä äänioikeutetun henkilöllisyydestä. Äänestyspaikalle tulee siis varata mukaan henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja.

Äänestämistä varten voi saada poliisilaitokselta väliaikaisen ja maksuttoman henkilökortin. Äänioikeuden ilmoituskorttia ei tarvitse esittää äänestyspaikalla.

Suomessa presidentti valitaan välittömällä, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla.

Jos kukaan ehdokkaista ei saa 28. tammikuuta yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan sunnuntaina 11. helmikuuta vaalien toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Presidentin toimikausi on kuusi vuotta. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi



Lisää tietoja presidentinvaaleista sekä mm. presidentin tehtävistä: www.vaalit.fi, www.presidentti.fi.

Ennakkoäänestyspaikat Länsi-Saimaan seudulla (1. kierros)

Lemi

Pääkirjasto (Urheilutie 2): 17.–19.1. klo 10–17, 20.–21.1. klo 10–13, 22.1. klo 10–17, 23.1. klo 10–18.

Savitaipale

Kirjasto (Keskustie 2): 17.1. klo 11–19, 18.1. klo 9–16, 19.1. klo 11–19, 20.–21.1. klo 11–15, 22.–23.1. klo 11–19.

Suomenniemi

Kirjasto (Opinraitti 20): 17.–19.1. klo 9–18, 22.–23.1. klo 9–18.

Taipalsaari

Kunnantalo (Kellomäentie 1): 19.1. klo 10–15, 22.1. klo 10–15.

Kirjasto (Kuhatie 3): 17.–19.1. klo 10–18, 20.–21.1. klo 10–14, 22.–23.1. klo 10–18.