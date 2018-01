Linnaan pyrkijöistä iso osa on toimittajia

Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa ensi keskiviikkona. Suomen tasavallan 13:nneksi presidentiksi pyrkii kahdeksan ehdokasta. Kolme heistä on naisia ja viisi miehiä.

Vanhin pyrkijöistä on Nils Torvalds (r.), joka täyttää elokuussa 73 vuotta, ja nuorin Laura Huhtasaari (ps.), maaliskuussa 39. Torvaldsia hieman nuorempia ovat sitoutumattomat Paavo Väyrynen, 71, ja istuva presidentti Sauli Niinistö, 69.

Pekka Haavisto on miehistä nuorin, hän täyttää maaliskuussa 60. Matti Vanhanen on 62-vuotias. Merja Kyllönen (vas.) ehtii täyttää 41 vuotta kolme päivää ennen varsinaista vaalipäivää, ja Tuula Haatainen (sd.) on kohta 58.

Ehdokkaista neljä on toimittajia. Paavo Väyrynen teki toimittajan töitä Yleisradiolle 1960-luvulla. Haavisto on työskennellyt Komposti- ja Suomi-lehdissä sekä Vihreässä Langassa. Torvalds teki pitkän uran Yleisradion toimittajana, muun muassa Ylen kirjeenvaihtajana Moskovassa ja Washingtonissa. Vanhanen on toimittanut Vantaalla paikallislehti Kehäsanomia.

Lähes kaikki ovat kouluttautuneet vähintään samalle asteelle kuin vanhempansa. Poikkeuksen tekee vaille akateemista tutkintoa jäänyt ylioppilas Haavisto, jonka isä oli Munkkivuoren yhteiskoulun rehtori ja äiti kemian opettaja. Torvalds astui isänsä jälkiä. Ole Torvalds oli Åbo Underrättelser -lehden toimittaja ja runoilija, ja äidinisä oli kirjailija Ernst von Wendt. Nils Torvaldsin poika Linus on tullut tunnetuksi Linux-käyttöjärjestelmän luojana.

