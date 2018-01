Huippututkija etsii rahaa Kuolimolle

SAVITAIPALE Kuolimon suojelutyön vauhdittajaksi kaavailtu järviprofessuuri on ainakin tässä vaiheessa jäämässä idea-asteelle. Järven tilaa selvitellyt Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johtava tutkija Kari-Matti Vuori aikoo professuuriasian aktiivisen ajamisen sijasta keskittyä projektirahoituksen hankkimiseen Kuolimon ja metsätalouden vesiensuojelun tutkimusta varten.

– Järviprofessuuri olisi erinomainen harppaus Kuolimon ja nieriän suojelutyössä, kanslianeuvos Ilkka Huovio muistuttaa.

Vapaa-ajan asukkaana Savitaipaleella vaikuttava Huovio kantaa suurta huolta paikkakunnan helmen – Kuolimon – tilasta. Hän on myös järviprofessuurihankkeen puuhamiehiä.

– Suomen ympäristökeskus on ollut jo vuosikausia huolissaan järven huononevasta tilasta. Siellä myös tiedetään, että nieriän loppu on lähellä, jos mitään ei tehdä, kanslianeuvos tilittää.

Johtava tutkija Kari-Matti Vuori laati syksyllä neuvottelupohjan, jossa esitettiin kolmivuotisen tutkimusprofessuurin perustamista. Aiheena olisi metsätaloudelle herkkien kirkasvetisten järvien ekosysteemipalvelut ja niiden turvaaminen. Mallikohteena olisi Kuolimo.

Neuvottelupohjan mukaan tutkimusprofessuuri toteutettaisiin kutsumenettelynä. Yhteisprofessuurin kustannuksiksi laskettiin esityksessä 89 000 euroa vuodessa. Kustannukset voisivat jakautua esimerkiksi niin, että SYKE vastaisi 60 prosentista, säätiörahoitus 25 prosentista ja Savitaipaleen kunnan kontolle jäisi 15 prosenttia.

Vuori ja Savitaipaleen kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen tapasivat joulukuun alussa. Kainulaisen mukaan järviprofessuuri ei ollut mitenkään keskeinen asia palaverissa.

– Pohdimme, mikä on järven olennainen tutkimustarve. Puhuimme tutkimusrahoituksen hankkimisesta ja erilaisista EU-ohjelmista, joista voitaisiin kenties saada rahoitusta.

Kunnanjohtaja korostaa lankojen olevan asiassa Vuoren käsissä.

– Lähdemme kuitenkin siitä, ettei Savitaipaleen kunta lähtökohtaisesti ole rahoittaja. Jos tarve vaatii, niin palataan asiaan myöhemmin, Kainulainen pohtii.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

