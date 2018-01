Vaalikuume saa vielä nousta

Presidentinvaalit on aivan kulman takana. Ensimmäisiä ääniä päästään antamaan keskiviikkona.

Ehdokkaiden välille on viritelty väittelyä ja vastakkainasettelua, mutta keskustelu on ainakin tähän asti ollut vaisua. Yritystä on toki ollut, mutta varsinaisesta vaalikamppailusta ei uskalla puhua.

Tuntuu hiukan siltä, että Suomessa odotetaan vain väistämätöntä eli istuvan presidentin Sauli Niinistön uudelleenvalintaa. Jännittämistä on vain siis siinä, tapahtuuko se ensimmäisellä vai toisella kierroksella.

Viime huhtikuun kuntavaaleihin verrattuna tilanne on äänestäjien kannalta nyt kovin erilainen. Kuntavaaleissa ehdokkaat ja vaaliteemat tulivat aivan liki.

Presidentin tehtävät liittyvät erityisesti ulkopolitiikkaan, joten vaalikeskustelu karkaa helposti kauaksi äänestäjien arjesta. On hyvin vaikea arvioida ehdokkaiden asiaosaamista, jos väittelyn aihe on lähtökohtaisesti vieras.

Mitä syvemmälle presidentin valtaoikeuksiin tai valtioiden välisiin toimielimiin, päätöksentekoon ja talouteen sukelletaan, sitä hankalampaa selkeän mielipiteen muodostaminen on.

Presidentinvaalit on tälläkin kertaa henkilövaalit. Ehdokkaiden gallupeilla mitattu kannatus ei vastaa puolueiden lukuja. Lisäksi kaksi kandidaattia on mukana puolueisiin sitoutumattomina.

Presidentinvaaleissa äänestäjiä ohjaa tunne enemmän kuin muissa vastaavissa valinnoissa. Pienet ja joskus varsin merkityksettömiltäkin tuntuvat seikat voivat ratkaista äänestyspäätöksen.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi