Kastepuvut kertovat suvun historiasta

TAIPALSAARI Taipalsaaren seurakuntatalolla on tällä ja ensi viikolla avoinna kastepukunäyttely, jonne taipalsaarelaiset yksityishenkilöt ovat lainanneet kastemekkoja eri vuosikymmeniltä.

Esillä on yhteensä 16 pukua ja ne ovat olleet käytössä vuosina 1928–2017. Jokaisen puvun oheen on liitetty lyhyt esittelyteksti ja lista puvun käyttäjistä.

Näyttely oli alun perin osa Nimeltä kutsuttu -tilaisuutta, joka järjestetään Taipalsaaren seurakunnassa aina tammikuun toisena sunnuntaina edellisenä vuonna kastetuille lapsille ja heidän perheilleen. Kävijöiden kiinnostuksen pohjalta näyttelyä päätettiin jatkaa tiistaihin 23. tammikuuta asti.

– Kaste on melko vähän esillä, vaikka se on seurakunnan perusta. Ajattelimme, että tällä keinoin voisimme tuoda kasteen merkitystä esille kiinnostavalla tavalla, Taipalsaaren seurakunnan vastaava lastenohjaaja Jaana Rikkonen kertoo.

Kastepukunäyttelyssä korostuu sukupolvien ketju. Samaa pukua on usein käytetty vuosikymmenestä toiseen.

Vanhimmat puvut ovat jo kuluneet ohuiksi, joidenkin helmaan on kirjottu käyttäjien nimet. Osa kastemekoista on itse valmistettuja, osa puolestaan kaupasta ostettuja.

Muokkasipa eräskin äiti hääpuvustaan kastemekon, kun tarvetta tuli.

– Entisaikaan kastemekon hankkiminen oli kummin tehtävä, Rikkonen tietää.

EVA KOTTONEN

eva.kottonen@lansisaimaa.fi

