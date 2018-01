Pekka Hyysalo uhkui intoa ja elämänhalua – vajaat kahdeksan vuotta sitten mies ei pystynyt lausumaan sanaakaan

SAVITAIPALE Lento katkesi välillä, mutta nyt Pekka Hyysalo on jälleen siivillään. Ei enää huikeita hyppyjä tekevänä freestylehiihtäjänä, vaan sytyttävänä puhujana ja toivon sanansaattajana.

– Tämähän on ihan törkeän siistiä, Hyysalo, 27, kuvaili Savitaipalen koulukeskuksen tupaten täydessä auditoriossa.

Pekka Hyysalo oli viime viikolla kantamassa olympiasoihtua Etelä-Koreassa.

– Mulla on aika monta tuhatta rautaa tulessa.

Toissa päivänä mies vieraili Savitaipaleella lukion tukiyhdistyksen ja Savitaipaleen nuorison tukiyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa.

– Te olette mulle vuoden 2018 ensimmäinen yleisö, Hyysalo suitsutti.

Hän kertoi rakastuneensa lumeen jo pikkulapsena.

– Vaikka murtsikka oli mun mielestä tosi hauskaa, siinä oli ihan ylimääräisiä osuuksia.

– Mä rakastin alamäkiä, mutta ne pitkät tasaiset ja varsinkin ylämäet eivät olleet yhtään mun mieleen, Hyysalo tunnusti.

Tasaista oli tarjolla Kuolimollakin, kun pikku-Pekka hiihti isovanhempien mökille Ukonsaareen.

Hyysalon tie vei laskettelun kautta freestyleen, jossa hän kilpaili big airissa ja half pipessa.

Turkulainen huimapää sai kansainvälistäkin menestystä niin, että hän oli kevättalvella 2010 AFP:n (Association of freeskiing professionals) rankingin maailman listalla 11. big airissa. Toinen ykkönen oli tosin kunnianhimoisen Hyysalon mielestä liikaa.

Huhtikuun lopulla Hyysalo lähti mukaan lyhytelokuvan kuvauksiin Ylläkselle. Hän hyppäsi uransa viimeisen hypyn 28. huhtikuuta, joka oli kuvaussession päätöspäivä.

– Mä olin tehnyt sen varmaan satoja kertoja aiemmin. Mutta tällä kerralla tuli yllättävä, erittäin voimakas tuulenpuuska ja mä lensin alastulon yli.

Hyysalo putosi tasaiselle poikittain. Kypärä pelasti hänen henkensä, joka lepatti enää hentoisella voimalla.

Nuori mies oli menettänyt liikuntakyvyn, lähimuistin ja puhekyvyn. Uusi elämä alkoi täydellisestä nollapisteestä.

– Sekunnin murto-osassa mun elämäntehtäväni vaihtui AFP-rankingin sijoista taistelemisesta siihen, että mä taistelen henkiin jäämisestä.

Hyysalon mukaan oli epävarmaa, tulisiko hän koskaan avaamaan silmiään. Freestylen suurlupaus oli vajonnut koomaan.

– Mulla ei ollut tapaturmavakuutusta.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 18. tammikuuta Länsi-Saimaan Sanomista.