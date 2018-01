Siivoojat eivät halua ruokataukoja Savitaipaleella

SAVITAIPALE Siivoojien ruokatauoista on syntynyt erimielisyyttä Savitaipaleen kunnassa. Siivoojien taholla ei hyväksytä päätöstä, jolla heille on määrätty päivittäin vähintään puolen tunnin tauko työstä.

Siivoojilla on Savitaipaleen kunnassa ollut käytäntönä, että he ruokailevat työn lomassa pitämättä varsinaista ruokataukoa.

Kunnan mukaan käytäntö on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräysten vastainen. Asiaa on käsitelty työsuojelupalaverissa ja kuulemistilaisuudessa.

Kiinteistöpäällikkö Jaakko Nopanen päätti 21. joulukuuta siivoojien työaikajärjestelyjen muuttamisesta KVTES:n määräysten mukaiseksi. JHL:n paikallinen pääluottamusmies Timo Rötkö jätti 10. tammikuuta oikaisuvaatimuksen kiinteistöpäällikön ratkaisusta. Rötkön mukaan pitkäaikaista käytäntöä ei voi muuttaa yksipuolisesti. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa 18. tammikuuta.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi