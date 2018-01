Keskittämisasetus on uhka keskussairaalalle

Viime aikoina olemme käyneet mielipidekirjoittelua siitä, uhkaako sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valinnanvapauslaki Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toimintaa.

Todellinen riski toiminnan säilymiselle on vuoden vaihteessa voimaan tullut erikoissairaanhoidon keskittämisasetus. Asetus tarkoittaa erikoissairaanhoidon eräiden toimintojen, kuten leikkausten, synnytysten ja sydänhoitojen keskittämistä suurempiin yksiköihin, käytännössä yliopistosairaaloihin.

Keskitettävistä leikkauksista on säädetty vuosittainen vähimmäismäärä, minkä tulisi täyttyä, jotta leikkauksia saadaan sairaalassa tehdä.

Tällaisia leikkauksia ovat esimerkiksi tekonivelleikkaukset ja suuri osa syöpäleikkauksista. Sama keskittämisvaatimus koskee myös synnytyksiä, joissa rajaksi on asetettu tuhat synnytystä vuodessa.

Meille on äsken kerrottu synnytysten määrän Eksotessa laskeneen alle 1 000 vuotta kohden.

Suuri osa vaativammasta leikkaustoiminnasta ei Eksotessa myöskään täytä asetuksen määrävaatimuksia tällä hetkellä. Perussyy on Eksoten alueen pieni koko ja siitä johtuva potilasmäärien vähäisyys.

Mitä tapahtuu, jos keskittämisasetuksen vaatimukset toteutetaan kaikin osin, kuten erikoissairaanhoidon työnjaon ja päivystyksen kansallisen koordinaatioryhmän johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä on 3.1.2018 Ylen uutisen mukaan ilmoittanut?

Olen keskustellut usean tästä huolestuneen lääkäriasiantuntijan kanssa viime aikoina. Jos keskittäminen toteutuu ja vaativampi leikkaustoiminta ja synnytykset siirtyvät pois Eksotesta, tarkoittaa se myös osaajalääkäreiden siirtymistä potilaiden mukana ja uusien osaajien rekrytoinnin huomattavaa vaikeutumista.

Seurauksena on tällöin Eksoten saaman vaativan päivystyksen sairaalan aseman vaarantuminen, jos erikoisosaajia ei päivystämäänkään enää ole.

Keskittämisasetus vetää tällöin maakunnassamme juhlitulta päivystysasetukselta jalat alta! Asiakassetelillä tehtäväksi suunnitellut toimenpiteet ovat jononpurkuun tehtäviä peruskirurgisia toimenpiteitä, eivätkä ne uhkaa erityisosaajien ja päivystävien kirurgien työtä toisin kuin keskittämisasetuksen seuraukset.

Eksoten poliittisella ja sairaalan johdolla on nyt tärkeämpää estää tämä Eksoten erikoissairaanhoidon ja päivystyksen alasajo kuin kritisoida asiakassetelin tuomaa hallittua valinnanvapautta.

On selvää, että lääketieteelliset syyt puoltavat keskittämistä suurempiin osaamisyksiköihin. Eksotessa on erikoisosaamista, jolle voitaisiin keskittää potilaita maakunnan ulkopuolelta ja saada toiminta säilymään omassa sairaalassa.

Tämä edellyttää Eksoten nykyiseltä ja valittavan maakuntahallinnon johdolta aktiivista keskustelua ja sopimista tulevasta toiminnasta.

Keskustelua tulee käydä sekä ympäröivien maakuntien, että oman yliopistosairaalan edustajien kanssa järkevän erikoissairaanhoidon työnjaon luomiseksi. Näin voimme säilyttää sairaalamme nykyisen korkeatasoisen toiminnan maakuntamme ihmisten parhaaksi.

HELENA PUOLAKKA (kok.)

kaupunginhallituksen jäsen

Lappeenranta