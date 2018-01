Entisestä Huttulan baarista tuli autokorjaamo

LEMI Hutjake. Täytyy tunnustaa, että luin Huttulassa aloittaneen autokorjaamon nimen ensimmäisellä kerralla väärin auton ikkunasta. Firman nimihän on tietysti HutTek.

– Sain kyltin kuukausi sitten, yrittäjä Perttu Lahtinen, 33, kertoo.

Koneinsinööri Lahtinen istuu toimistonsa pöydän takana. Taustalla näkyy pinkkiä seinää, mikä ei ole tavanomaisin värisävy autokorjaamolla. Pinkki seinä on muistona Pink pubin ajoilta. Jos Pink pub ei raksuta, niin ehkä Hepoharjun baari muistetaan paremmin.

Seinällä on pokaaleja monta hyllyllistä. Perttu Lahtinen keräsi palkinnot aikoinaan veljensä Erno Lahtisen kanssa speedwaystä.

– Lapsesta saakka olen puljannut kaikkien laitteiden kanssa, Perttu Lahtinen mainitsee.

Mies luki itsensä koneinsinööriksi.

– Ei ollut oikein sen alan töitä, hän muistelee.

Lahtinen päätyi töihin autokorjaamoon. Paikkakunnan vaihto insinöörihommien perässä ei kiehtonut häntä.

Lemiläinen on työskennellyt korjaamoalalla jo kymmenen vuotta. Hän hankki kannuksensa Auto- ja konekorjaamo Lensun leivissä Lappeenrannan Lensulassa.

Lahtinen oli aikaisemmin vankasti sitä mieltä, että hän ei perusta yritystä äitinsä omistamaan kiinteistöön. Se tuntui olevan liian pitkän matkan päässä esimerkiksi Lappeenrannasta. Toisin kuitenkin kävi. Lahtinen avasi viime syyskuun alussa HutTek-nimisen autokorjaamon entisen baarin tiloissa.

– Tässä oli tilat valmiina, hän muistuttaa.

Työmatkakaan ei ole pitkä, sillä Perttu Lahtinen asuu talon yläkerrassa.

Alakerran tilat vaativat ennen korjaamon avaamista pientä pintaremonttia.

Eikä Mikkelintien varrella sijaitseva korjaamo ole todellisuudessa lliian syrjässä. Kaupunkiinkin huristelee parissakymmenessä minuutissa. Lemin kirkolle tai Savitaipaleelle ei mene sitäkään.

– Asiakkaita on pyörinyt Helsingistä saakka, Lahtinen tuumii.

Hän aikoo tarjota muualla töissä käyville asiakkaille sijaisauton.

– Minulla on jo yksi, mutta se on vielä perusparannuksen alla.

Sijaisauto palvelisi myös vapaa-ajan asukkaita, joiden piiristä Lahtinen uskoo löytävänsä asiakkaita.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

