Syömättä ei jaksa

Savitaipaleen kunnan palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki patistaa vanhempia katsomaan entistä tarkemmin lastensa syömistottumusten perään.

Kouluterveyskyselyn mukaan päivittäisen aamupalan jättää syömättä lähes kolmasosa neljäs- ja viidesluokkalaisista. Kaikkine höysteineen kouluruoan syö vain joka kymmenes.

Joka kolmas ei syö hedelmiä tai marjoja joka päivä, ja kasvikset jäävät syömättä päivittäin puolelta neljäs- ja viidesluokkalaisista.

Pahimmillaan esiteini-ikäinen saattaa porskuttaa aamusta pitkälle iltapäivään syömättä muruakaan. Jotain ehkä napostellaan, mutta ensimmäinen ravitseva ateria voi olla vasta iltaruoka perheen kesken.

Tiedetään myös tapauksia, joissa nälän tunnetta puudutetaan energiajuomilla sen sijaan, että rinnan alle laitettaisiin oikeaa murua. Kotona saatetaan kummastella vetelää ja ärtynyttä jälkipolvea, kunnes joku tulee kysyneeksi päivän syömisistä.

Lasten tasapainoista ruokavaliota ei voi liikaa korostaa. Jo pelkkään kasvamiseen ja esimerkiksi oppimiseen kuluu tavattomasti energiaa. Liikuntaa harrastavien lasten ja nuorten tulee kiinnittää syömisiinsä huomiota entistä enemmän.

Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä enemmän vastuuta on vanhemmilla. Niin erikoiselta kuin se kuulostaakin, lapsia pitää ajoittain muistuttaa syömisestä.

Kun on vauhti päällä tai leikkikaveri odottamassa ulkona naama keittiön ikkunaan liimautuneena, on joskus vaikea asettua aloilleen ruokapöytään.

