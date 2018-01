Kunnan ikärakennetta voi ajatella positiivisen kautta – Savitaipaleen hyvinvointikertomus avaa kuntalaisten vointia

– SAVITAIPALELAISET voivat keskimäärin hyvin, summaa kunnan palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki.

Hän pohjaa tietonsa Savitaipaleen laajaan sähköiseen hyvinvointikertomukseen, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi joulukuussa. Kertomus kattaa valtuustokauden 2017–2021.

Hyvinvointikertomuksesta korostuu kuitenkin kunnan ikärakenne: väestö on ikääntynyttä. Savitaipaleen asukkaista 65 vuotta täyttäneitä on 36,2 prosenttia. Vastaava luku on Etelä-Karjalassa 25,5 ja koko Suomessa 20,9 prosenttia.

– Savitaipaleella 85 vuotta täyttäneiden osuus kasvaa eniten, Pihlajamäki kertoo.

Ikärakenteen takia kunnan sairastavuus on keskimääräistä korkeampaa.

– Koulutustaso on alhaisempi, mikä vaikuttaa elintapoihin ja myös osaltaan tuohon sairastavuuteen.

Palvelujohtaja kannustaa kuitenkin ajattelemaan asiaa positiivisen kautta. Kunnan ikärakennetta ei tule nähdä peikkona.

– Toimenpiteet, joita tehdään ikääntyvien kuntalaisten ehdoilla, helpottavat kaikkien elämää, Pihlajamäki sanoo ja mainitsee esimerkiksi lähipalvelut ja esteettömän liikkumisen.

Palvelujohtaja muistuttaa, että Savitaipaleelta löytyvät kaikki hyvän elämän edellytykset: muun muassa luontoa, yhteisöllisyyttä ja monipuoliset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa. Puitteiden mahdollistajia ovat yhtä lailla kunta, yksityiset yritykset sekä varsin monipuolinen järjestökenttäkin.

– Se, miten olosuhteita hyödyntää, on jokaisen kuntalaisen vastuulla, Pihlajamäki korostaa.

Kunta kohdistaa hyvinvointia lisäävät toimenpiteet ensisijaisesti riskiryhmiin. Työikäisissä tämä tarkoittaa ponnistuksia pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Vanhusten kohdalla panostetaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen.

– Kunta tukee valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon strategiaa, jossa pyritään siihen, että ikäihmiset pystyvät asumaan mahdollisimman pitkään kotonaan, Pihlajamäki muistuttaa.

Konkreettinen esimerkiksi yllä mainitusta on esimerkiksi iäkkäiden kuntosaliryhmä, jota vetää hiljattain Savitaipale-palkinnon miehensä kanssa saanut Arja Pylkkö.

– Ryhmäläiset kuljetetaan taksilla maksutta kuntosalille ja takaisin, Pihlajamäki kertoo.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

