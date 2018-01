Miljoonalla saisi neljä maneesia

Suomessa on neljä vuodenaikaa ja niistä erityisesti kesä ja talvi haittaavat joidenkin lajien harrastamista. Tällöin rakennetaan yleensä jonkinlainen halli, mieluusti yhteiskunnan tuella, sillä hallit tuppaavat maksamaan jonkin verran.

Näin suurelle ihmismäärälle voidaan tarjota mahdollisuus harrastaa turvallisissa oloissa ja samalla lajin terävimmälle kärjelle mahdollisuus panostaa harjoitteluun ja kilpailemiseen.

Ongelma on siinä, että yhteiskunnan varoja käytetään tutkimusten mukaan enemmän miesten ja poikien tarvitsemien hallien kuin naisten ja tyttöjen harrastamien lajien hallien rakentamiseen.

Tasa-arvoisin halli on tutkimusten mukaan uimahalli. Muita julkisesti omistettuja halleja, kuten palloilu- ja yleisurheiluhallit sekä koulujen liikuntahallit, käyttävät miehet ja pojat tutkimusten mukaan enemmän.

Kuntapäättäjät pesevät kätensä: me tuemme lajeja ja seuroja. Emme kysy harrastajien sukupuolta.

Ehkä joskus kannattaisi.

Ratsastus ja jääkiekko nousevat listauksissa kalleimpien harrastusten joukkoon. Toinen on kärjistetysti tyttöjen, toinen poikien laji, ja ne ovat jo nyt yhtä kalliita harrastuksia, vaikka jääkiekko nauttii suurempia tukia.

Suomen Jääkiekkoliiton mukaan 90 prosenttia jäähalleista on suoraan tai välillisesti kuntien tai kaupunkien omistuksessa.

Maneesin rakentaminen puolestaan kaatuu Suomessa hevosyrittäjän niskaan. Harrastajia on molemmissa lajeissa lukumääräisesti yhtä paljon.

Entä jos harrastajien taskusta pitäisi suoraan ottaa jäähallienkin rakennuskustannukset ja lisäksi yksityisen omistajan tuotto?

Olisiko tavan tallaajalla varaa käydä noin kerran viikossa pelaamassa, kuten nyt on usein ratsastustuntien laita? Miten tällöin kävisi kilpatason jääkiekon?

Maksakoot rikkaat omat harrastuksensa, voisi joku tuhahtaa. Niin he tekevätkin, ja niin tekevät myös keski- ja pienituloiset.

Kaikkein suurimman osa harrastusten kustannuksista kantavat kotitaloudet.

Ratsastuksella on edelleen maine eliittilajina, yhtä hintava jääkiekko on puolestaan kansan sydämenasia.

Suurin osa ratsastuskoulujen asiakkaista on tavallisista keskituloisista perheistä, niin myös minä. Oletan, että sama koskee myös jääkiekkoilijoita. Kyse on siitä, mihin haluaa euronsa laittaa.

Omissa ratsastusryhmissäni on ollut useitakin opettajia, sekä muun muassa sihteeri, fysioterapeutti, lääkäri, käsityöneuvoja, toimittaja, siivooja ja sairaanhoitaja.

Yritysjohtajat, perijät ja pappa betalar -lapset ovat loistaneet poissaolollaan tai valehdelleet ammattinsa.

Liikuntapaikkojen tasa-arvo-ongelma ei koske vain halleja, mutta ne ovat näkyvä osa sitä.

”Yhteiskunta onkin osallistunut niukasti sellaisten lajien investointeihin, joiden pääharrastajakunta muodostuu tytöistä ja naisista, esimerkkeinä ratsastus, tanssi, aerobic ja kuntovoimistelu”, toteaa Pirjetta Komi vuonna 2006 julkaistussa Pro gradu-työssään, joka käsitteli tyttöjen ja poikien liikunnan julkista tukea.

Hallin rakentamisella voisi siis saada huikean määrän positiivista tasa-arvomainetta. Miljoonalla eurolla saa neljä maneesia tai vaihtoehtoisesti jäähallin nurkan.

Jotenkin tuntuu kuitenkin, että aiemmin verorahoista rakennetaan elektroniselle urheilulle tietokonehalli kuin kunnallinen maneesi.

EVA KOTTONEN

