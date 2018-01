Hallituksen esitys loukkaa ihmisarvoa

Hallituspuolueet kokoomus, keskusta ja tulevaisuuden siniset puolustavat voimakkaasti työttömille kohdistuvia heikennyksiä.

He kohtelevat työttömiä ja heidän perheitään kuin toisen luokan kansalaisia. Hallituspuolueet näkevät, että työttömyys on työttömän oma syy ja työttömät eivät hae riittävän aktiivisesti työtä muutoin kuin rankaisun uhalla.

Aktiivimalli tuli voimaan tämän vuoden alussa ja se leikkaa työttömän toimeentuloa, vaikka työtön yrittäisi hakea työtä ja työvoimapalveluita, mutta ei niitä yrityksistä huolimatta saa.

Kansalaiset ovat reagoineet tähän välittömästi ja tehneet kansalaisaloitteen, joka muutamassa päivässä keräsi yli 100 000 kannattajaa. Ihmiset ovat kokeneet lain erittäin epäoikeudenmukaiseksi ja ihmisarvoa loukkaavaksi, jonka takia haluavat, että aktiivimalli kumottaisiin eduskunnassa.

Keväällä eduskuntaan on tulossa myös esitys siitä, että työttömän on velvollisuus hakea työtä viikottain ja vähintään 12 työpaikkaa kolmessa kuukaudessa. Hänen on todistettava ja raportoiva viikottain työnhausta netissä työvoimaviranomaisille.

Jos hän ei hae työpaikkaa viikottain, hän saa 60 päivän karenssin tai jos hän laiminlyö raportoinnin, katkeaa työttömältä työnhaku sekä työttömyysturva kokonaan. Tämä kuvaa kuinka hallitus suhtautuu työttömään, hallitus kiristää työttömiä eikä luota heidän todelliseen tahtoon ja yritykseen työllistyä.

Hallitus ajaa työttömät erittäin vaikeaan ja jopa mahdottomaan elämäntilanteeseen. Esimerkiksi jos työtön on luokanopettaja tai ammattiopiston opettaja, onko hänen laitettava joka viikko työpaikkahaku Lappeenrannan kaupungille tai Sampolle, ja tämän jälkeen raportoitava tästä työvoimaviranomaisille, jottei menettäisi työttömyyspäivärahaansa ja toimeentuloaan? Mikä järki tässä on?

Onko hallitus ajatellut, kuinka viikoittainen haku kuormittaa työnantajia ja työvoimaviranomaisia? Eikö hallituksen pitänyt vähentää byrokratiaa? Kuinka käy niiden työttömien, joiden toimintakyky, osaaminen tai terveys ei mahdollista tätä kaikkea? Jäävätkö he täysin ilman toimeentuloa?

Tämän seurauksena työttömät ajautuvat entistä useammin toimeentulotuen asiakkaiksi. Me tiedämme, että sieltä käsin on entistä vaikeampi työllistyä.

Hallituksen esitykset ovat ihmisarvoa loukkaavia ja ahdistavia. Hallituksen tulisi kohdella kaikkia kansalaisia tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Sen tulisi perua aktiivimalli sekä viikoittainen pakkohakumalli.

Hallituksen tulisi pikemminkin panostaa ja keskittyä ihmisten todelliseen mahdollisuuteen työllistyä ja kouluttautua ja siten luoda parempaa toivoa ja uskoa tulevaisuuteen.

ANNELI KILJUNEN (sd.)

kansanedustaja

Lappeenranta