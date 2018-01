Pihoilla bongataan viikonvaihteessa

SAVITAIPALE Suomen suurin lintuharrastustapahtuma, Birdlife Suomen Pihabongaus, järjestetään tulevana viikonloppuna.

Savitaipaleella lintuja bongataan sunnuntaina 28. tammikuuta kello 10 alkaen Hyrkkälän marttojen järjestämässä tapahtumassa Leila Kannelniemen pihassa osoitteessa Taipalsaarentie 333.

Tarkoituksena on tarkkailla lintuja tunnin ajan ja kirjata ylös, miten monta saman lajin lintua näkee yhtä aikaa. Tiedot lähetetään Birdlifelle. Tuloksista saadaan arvokasta tietoa Suomen talvilinnuston muutoksista.

Savitaipaleella opastamassa on Birdlifen retkikummi Sirkka-Liisa Vaalivirta. Bongauspihalla tarjotaan kahvit ja paikalla on myös nuotio omia makkaroita varten. Tarkkailun lomassa voi myös laskea mäkeä.

– Pihabongaus on mainio tapa tutustua lintuharrastukseen vaikkapa koko perheen voimin. Talvella lintuja on vähän, joten lintujen tunnistamisen harjoittelu kannattaa aloittaa juuri tähän aikaan vuodesta, Liisa Laitinen Etelä-Karjalan lintutieteellisestä yhdistyksestä kannustaa.

Pihabongaus -tapahtumasta on tullut erittäin suosittu. Viime vuonna koko Suomessa noin 22 000 ihmistä tarkkaili lintuja lähes 15 000 pihalla ympäri maan. Vaalivirran mukaan Hyrkkälän martat tarjoaa pihojaan lintujen yleiseen tarkkailuun jo kolmatta kertaa.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi