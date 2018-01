Keskitalo palaa Olkkolaan – yrittäjä uskoo upean luonnon keskellä olevan kartanon vetovoimaan

SAVITAIPALE Paluu Olkkolaan. Se voisi olla näytelmiäkin kirjoittaneen Kirsi Keskitalon uusimman teoksen nimi.

Teema on kuitenkin täyttä totta. Olkkolan hovissa aikoinaan kartanoemäntänä toiminut Keskitalo pyörittää Olkkolaa jälleen toukokuun alusta lähtien.

– Aloitan vahvan yhteistyön paikallisten toimijoiden kanssa. Ei kannata yksinään hakata päätä seinään, Keskitalo pohtii.

Kunnanhallitus on hyväksynyt Imatran Neitsytniemen kartanon yrittäjän Kirsi Keskitalon, 56, Olkkolan uudeksi toimijaksi eli vuokralaiseksi.

Keskitalo työskenteli ensimmäisen kerran Olkkolassa jo 1980-luvun alkupuolella.

Hieman aikaisemmin ministerinäkin toiminut kansanedustaja Urpo Leppänen (smp.) pyysi Kirsi Keskitalon takaisin Olkkolaan 80-luvun lopulla.

– Olin Urpolla hotellinjohtaja.

Keskitalo lähti pois Leppäsen leivistä ennen kuin poliitikon yritysrypäs alkoi kaatua.

Keskitalo halusi tarttua Olkkolan hoviin, koska yrittäjänä on vapaat kädet viedä paikkaa eteenpäin.

– Se on kaunis paikka ja siinä on hirveän hyvät kehittämismahdollisuudet.

Keskitalo luottaa Olkkolan osalta kesän vetovoimaan.

– On tavoitteena, että saisin paikan pyörimään kesällä. Siellä on upea terassi. Talvella ei Olkkolaa pysty todennäköisesti pitämään auki kuin tilauksesta.

Keskitalo luettelee Olkkolan vahvuuksina hienot puitteet, hyvän majoituksen, rantasaunat ja kokoustilat.

