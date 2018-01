Miesten jalkapallon sarjapelit jatkuvat kesällä Savitaipaleella

SAVITAIPALE Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) miesten joukkue palaa keväällä vuoden tauon jälkeen jalkapallokentille. StU pelaa tulevalla kaudella Kaakkois-Suomen Vitosta eli 5. divisioonaa.

Kaudella 2016 keltapaidat pelasivat sarjatasoa alempana. Joukkueenjohtaja Antti Parviaisen mukaan ”sarjanousu” tehtiin pelaamatta peliäkään.

– Kutosen itälohkoon ei ollut tunkua, joten meidät laitettiin Vitoseen, Parviainen selittää.

Suomen Palloliiton verkkosivuilla StU:n joukkueeseen on merkattu 25 pelaajaa ja valmentajaksi Jari Enbuska. Nämä tiedot eivät kuitenkaan ole ajan tasalla.

– Valmentajaksi on tulossa Marko Lahtinen Lemin Kuukanniemestä, Parviainen kertoo.

Todellisuudessa StU:n tämän hetken kokoonpanoon on vahvistettu reilut kymmenen pelaajaa. Joukossa on tukku vanhoja tuttuja, mutta myös uutta verta.

– Esimerkiksi Antti Eronen on vasta muuttanut Savitaipaleelle. Hän on Kajaanissa pelannut Kolmosta, Parviainen tietää.

– Vanhat ja uudet pelaajat ovat tervetulleita antamaan näyttöjä, hän jatkaa.

Ikämiehistä mukaan ovat tulossa Teppo Halme ja Jani Näivä.

– Toki ikämiehissä on huippupelaajia vaikka kuinka, jos vaan on haluja tulla nuorempien kanssa potkimaan, Parviainen tuumii.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

