Ruokatauko jää Savitaipaleen kunnan siivoojille

SAVITAIPALE Kunnan palveluksessa olevat siivoojat joutuvat pitämään ruokatauon. Savitaipaleen teknisen lautakunnan on päättänyt, että ruokataukoratkaisusta jätetty oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä.

Osa siivoojista on ruokaillut työn ohessa pitämättä varsinaista ruokataukoa. Kunnan mukaan käytäntö ei ole työehtosopimuksen mukainen.

Käytännön muuttamisesta keskusteltiin viime marraskuussa työsuojelupalaverissa ja joulukuussa kuulemistilaisuudessa. Tilaisuudessa ilmoitettiin, että työnantajan tavoitteena on muuttaa työaika niin, että päivittäin on vähintään puolen tunnin työsuojelullinen tauko työstä. Tauolla halutaan parantaa työntekijöiden jaksamista raskaassa työssä.

Kunnan kiinteistöpäällikkö päätti työaikajärjestelyjen muuttamisesta hieman ennen joulua.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) paikallinen pääluottamusmies jätti kiinteistöpäällikön ratkaisusta oikaisuvaatimuksen. Pääluottamusmiehen mukaan pitkäaikaista käytäntöä ei voi muuttaa yksipuolisesti.

Tekninen toimi vetoaa kuntatyönantajien lausuntoon, jonka mukaan työnantajan direktio-oikeuden piiriin kuuluvista asioista ei tarvitse tehdä viranhaltijapäätöksiä.

