Mummo sai kuvansa ravintolan vessaan

Radiojuontaja kertoi viime viikolla, että Suomen parhaat ravintolat on taas rankattu. Viisi Tähteä -verkkomedia on laittanut maan 50 oivallisinta ravintolaa paremmuusjärjestykseen.

Listaus perustuu kuulemma alan ammattilaisten näkemykseen. Ravintoloitsijat, keittiömestarit, salipuolen johtotehtävissä toimivat sekä muun muassa ravintola- ja ruokakirjoittamisen spesialistit ovat saaneet antaa äänensä. Asiakkaista ei puhuta mitään.

Portsarin hommia aikoinaan ravintola Husaarissa Lappeenrannassa hoitaneena jäin pohtimaan eikö tuulikaappien kingeillä, eteisvahtimestareilla, ole ollut äänioikeutta. Tosin kovasti harveneva on tämäkin ammattikunta.

Listan kolme parasta ravintolaa, helsinkiläiset Grön, Olo ja BasBas ovat tuntemattomia juontajalle ja myös allekirjoittaneelle. Sijalla yhdeksän keikkuva Savoy on ensimmäinen tunnistamani ravintola. Sielläkään en ole koskaan aterioinut edes toisen laskuun.

Ravintola C Tampereelta (sijalla 13) on listan ensimmäinen ei-helsinkiläinen ravintola. Sitten juontaja paukauttikin jysärin. Toiseksi parhaaksi ei-helsinkiläiseksi ravintolaksi on kelpuutettu turkulainen Mami (sijalla 15).

Hyvä etten tuulettanut auton ratissa. En ole koskaan käynyt Mamissa, mutta ravintola on minulle läheinen. Se on nimittäin saanut nimensä isoäitini mukaan. Häntä kutsuttiin mamiksi.

Isoäiti oli syntynyt viime vuosisadan alkuvuosina Sydän-Savossa Rautalammilla. Perheen mami perusti Laatokan rannalla Pitkärannassa. Jatkosodan jälkeen perhe asettui Vehkalahdelle, jossa isoäiti kuoli hieman ennen vuosituhannen vaihtumista. Hän oli yksi kunnan iäkkäimmistä asukkaista.

Isoäiti ei olisi varmasti osannut arvata, että maankuulu kortteliravintola kantaa joskus hänen lempinimeään. Serkkuni poika, entinen divarikiekkoilija, perusti Mamin reilut kymmenen vuotta sitten. Nimivalinta taisi olla onnistunut.

Nimi on siinäkin mielessä paikallaan, että isoäiti oli mainio kokki. Maine kiire kodin ulkopuolellekin, sillä isoisäni tapasi tuoda ruokavieraiksi muun muassa valtuustokavereitaan, paikallisesta nimismiehestä nyt puhumattakaan.

Ravintola Mamin tarinasta ja resepteistä on kirjoitettu liki 250-sivuinen kirja. En ole lukenut opusta, joten en tiedä, onko yhtään isoäidin reseptiä ravintolan ruokalistalla.

Sukulaisilta olen kuullut, että isoäidin kuva on Mamin naisten vessassa. Vaimo saa käydä tarkistamassa asian, mikäli ensi kesäksi suunniteltu tutustumismatka Turkuun toteutuu.

Äidinpuoleisesta suvustani olisi löytynyt muitakin henkilöitä, jotka olisivat voineet antaa nimensä ravintolalle. Ehkä silloin olisi kuitenkin ristitty pubia tai olutravintolaa.

Eräästä edesmenneestä isotädistäni taidetaan vieläkin kertoa lennokasta tarinaa savolaiskaupungissa. Isotäti ajoi kerran kotiin matkahuollon baarista kauhakuormaajan kauhassa. Ikää oli jo päälle 70 vuotta.

Isoisällänikin olisi ollut mitä sattuvin nimi ravintolalle. Hän oli Otto.

Oulussa näkyy toimivan Otto.K -niminen ravintola ja Helsingin Meri-Rastilasta löytyy Cafe m/s Otto.

Eikä unohdeta Kuopiossa toimivaa hevihemmojen kantapaikkaa nimeltä Ottopoika. Itsekin olen joskus kuluttanut Ottopojan oven saranoita, vaikka en kuulukaan kohderyhmään.

Ottopojan vessan seinällä näkyi silloin oma kuvani. Peilistä käsin tosin.

TIMO SIHVO

