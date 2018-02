Antaa veden räiskyä – uimaopettaja Paula Hirvi palkittiin Savitaipaleen Vuoden liikuttajana

SAVITAIPALE Toimintakeskus Suvannossa uimaopettajana työskentelevä Paula Hirvi on valittu Vuoden liikuttajaksi Savitaipaleella.

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (EKLU) palkitsi maakunnan urheilijoita, seuroja ja muita liikuntatahoja Imatralla järjestetyssä urheilugaalassa perjantaina 26. tammikuuta.

Paula Hirvi aloitti työt Suvannon uimahallissa heti sen valmistuttua vuonna 1998. Aluksi hän työskenteli uimavalvojana, mutta kaipasi pian lisää haasteita.

– Luin uimaopettajakoulutuksen vaatimuksia ja ajattelin, että kyllä niistä selviää, Hirvi kertoo.

Myös Suvannon silloinen johtaja Timo Satovainio näki, että uimaopettajalle olisi tarvetta ja kannusti Hirveä kurssille. Siitä lähtien on savitaipalelaisille ollut tarjolla uimaopetusta vauvasta vaariin.

– On ollut mukavaa nähdä lasten kehittyvän vuosien varrella. Nykylasten uimataito on pääosin hyvällä tolalla entisaikoihin verrattuna, Hirvi sanoo.

Hirvi korostaa uimataidon tärkeyttä hengenpelastusnäkökulmasta, järvien rannalla kun ollaan. Toisaalta hän nostaa esiin leikillisyyden ja pelkojen voittamisen.

– Joskus lapsilla on nenäklipsi, uimalasit, uimalakki ja kellukkeet käsissä ja vyötäröllä. Sitten vanhemmat koettavat varovasti opettaa uimaan. Haluaisin mennä ottamaan ne kaikki pois ja sanoa että leikkikää vain, opetelkaa myöhemmin, uimaopettaja huokaa.

Monilla pelko on uinnin esteenä ja se tarttuu helposti aikuisista lapsiin. Aikuisten uimakoulut ovat olleet myös Suvannossa suosittuja.

– Aikuisten kanssa riekuttiin kuin pienet lapset. Kaikkein rohkein ja rennoin porukka löytyy kuitenkin vauvauintiryhmistä, Hirvi paljastaa.

