Pihabongaus innosti Länsi-Saimaan seudulla

Birdlife Suomen 27.–28. tammikuuta järjestämä pihabongaus tuottaa mielenkiintoista tietoa talvilinnustosta sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Tietoja saatiin vajaalta 30:ltä Länsi-Saimaan pihalta.

Länsi-Saimaan alueella ei enää havaittu tilhi-ja räkättirastasparvia, jotka tyhjensivät pihlajat marjoista ennen vuodenvaihdetta. Talvehtivia mustarastaita havaittiin vain Taipalsaarella.

Tali- ja sinitiainen kilvoittelevat yleisimmän talvilinnun asemasta. Talitiainen on Savitaipaleella ja Lemillä huomattavasti runsaampi kuin sinitiainen, joka Taipalsaarella näyttää olevan runsaampi kuin naapureissa.

Siemensyöjillä ruoka nykyään riittää, koska ruokintapaikoilla tarjoillaan satoja kiloja auringonkukansiemeniä.

Länsi-Saimaan pihoilla näkyy koko maan ilmiö. Muutama vuosi sitten alamaissa ollut punatulkkukanta on toipumassa, mutta viherpeippojen määrä on laskusuunnassa.

