Seurakunnat ovat uuden edessä

Kirkkovaltuutetut tekivät 23. tammikuuta suuren päätöksen.

Savitaipaleen, Lemin ja Taipalsaaren seurakuntaliitoksesta lähdetään etsimään turvaa tulevaisuudelle.

Tavoitteena on, että jatkossakin seurakunnan tutut ja tärkeäksi koetut palvelut olisivat seurakuntalaisten saatavilla, ja että voisimme vastata niihin hengellisiin tarpeisiin, joita ihmisillä on.

Uuden ja vieraan edessä jännittää. Tuttua ja tärkeää on luonnollisesti raskasta päästää menemään. Tämän kriisin tunnistan itsessänikin. Toivon kuitenkin, että uuden edessä osaamme tarttua annettuihin vaatimuksiin emmekä luovuta.

Jotta uusi organisaatio muodostuu toimivaksi, täytyy olla valmis tekemään työtä sen eteen. Ei vain odottaa, että asiat tapahtuvat.

Tämä on nyt meidän työntekijöiden ja päättäjien haaste, mutta samalla seurakuntalaisten. Työmme onnistuu teidän tuellanne. Kuten tähänkin asti, toivomme yhteistyötä, tukea, palautetta.

Seurakunnan toivon edelleen olevan ihmisille kokoontumisen ja kohtaamisen paikka. Kotikirkko kutsuu edelleen. Muutoksia tapahtuu, mutta sanomamme on sama.

HANNA KILKKINEN

vt. kirkkoherra

Savitaipale