Kuolimon matkaluistelurata avattiin viikonloppuna

SAVITAIPALE Matkaluistelurata saatiin aurattua luistelukuntoon Kuolimolle viime lauantaina. Noin viiden kilometrin mittainen rata on vapaassa käytössä.

– Pari kierrosta ehdin lauantaina luistella. Muutama epätasainen on kohta siellä on, mutta luonnonjääksi rata on hyvässä kunnossa. Suosittelen käyttämään siellä retkiluistimia tai hokkareita, kertoo Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) luistelujaoston puheenjohtaja Jarmo Peltonen.

Perinteiset luistelutapahtumat pidetään Kuolimon radalla helmikuun lopussa. Koululaisluistelu on perjantaina 23. helmikuuta ja koko perheen päiväluistelu sekä illan roihuluistelu lauantaina 24. helmikuuta. Savitaipaleen luistelutapahtuma täyttää tänä vuonna 20 vuotta.

MATIAS LÖVBERG

