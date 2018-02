Taipalsaarella on syvä johtajuuskriisi

Taipalsaaren kunnan talous sakkaa yhdessä johtamiskulttuurin kanssa.

Olemme velkaantuneet huonon johtamisen seurauksena jo lähelle huostaanoton rajoja. Veikkaanpa, että kriisin syvyys on tullut jokseenkin yllätyksenä ainakin uusille valtuutetuille.

Luottamustehtäviin halukkaita löytyy vuosi vuodelta nihkeämmin, ja kun sinne eksytään, yhden kauden jälkeen poistutaan takavasemmalle – ei kiinnosta, koska ei pääse vaikuttamaan. Valta on keskittynyt konsensus konservatiivisille hakeorientoituneille veteraanipoliitikoille ja heidän hännystelijöille. Keskustelua ei synny eikä sallita.

Vaakunastamme tuttu tervahöyry jää ajelehtimaan – ei ketään ruorissa. Onhan se hankala tilanne, kun korkeimpien luottamus- ja virkahenkilöiden välillä ei ole selkeää ja avointa yhteis- ja ryhmätyökulttuuria.

Ei tuloksia, rahaa tai tilastoja voi johtaa. Ihmisiä voi. Yhdessä tekeminen voimaannuttaa, ja sen tuotoksia voidaan sitten tarkastella numeroinkin.

Päätökset pikkukunnissakin tulisi tehdä aina avoimen keskustelun ja äänestämisen kautta valtuustosalissa, eikä painostuspolitiikalla ryhmäpäätöksillä yhden puolueen sisältä.

Junttauspäätöksiä on lehtien palstoille asti kommentoitu yksimielisinä valtuuston päätöksinä, jolloin kuntalaisten mielikuvaa muokataan voimakkaasti. Tätäkö kutsumme politiikaksi?

Kuivaketveleen lämpövoimalan omistus siirtyi aikanaan asukkailta kunnalle hintaan nolla markkaa. Kaikki voittivat: asukkaat pääsivät hoitovastuista, veronmaksajille ei tullut lisää velkaa, kunnan tekniselle puolelle saatiin töille ja hallinnolle vastinetta kaukolämmön myynnillä. Se oli avointa sopimiskulttuuria.

Jotain on kunnan päätöksentekokulttuurissa muuttunut 30 vuodessa. Nyt 2016 joulukuussa vedettiin valtuutetut kölin ali junailemalla valtuustossa takaus 500 000 euron lainalle lämpöyhtiön investointeihin.

Seuraavana päivänä rahoista käytettiin 90 prosenttia velkaisen hakevoimalan ostoon kesken voimassaolevan sopimuksen lämmönostosta. Kolminkertaiseen hintaan. Ilman kilpailutusta. Ennen kuin edellisen päivän päätös oli lainvoimainen. Viikko ennen kuin hankinta- ja kilpailutusasiat tiukkenivat EU:ssa.

Kaupanteosta ja auktoriteetista hintaa kohtaan lisäksi maksettiin vielä veronmaksajien pussista 25 000 euroa lakitoimistolle. Liitteistä olisi asia auennut valtuutetuille, mutta eihän niitä lueta, kun ei keskustellakaan.

Näyttää siltä, että valmistelua ohjanneet tahot yhdessä korkeimpien virkamiesten kanssa vähintäänkin tahattomasti harhauttivat osaa hallituksen ja valtuuston luottamushenkilöitä. Olisiko jopa tutkintapyynnön paikka?

Lämpöyhtiön surkea johtaminen ja raju velkaantuminen on johtanut myös kohtuuttomiin kaukolämmön hinnan nostoihin. Ketä varten lämpöyhtiötä oikein johdetaan ajamalla omat asiakkaat karkuun?

Velkaa otetaan sumeilematta teknisiin asioihin ja samaan aikaan Saimaanharjulla lapset käyvät kouluaan parakeissa, käytetyillä kirjoilla, lisäsäästöt niskassaan. Pakkasaamuina parakeissa alle kymmenen asteen lämpötilassa saattaa nenänpäätä paleltaa niin oppilailla kuin opettajillakin.

Juuri valittu uusi sivistystoimenjohtajakin saatiin peloteltua pois. Toivottavasti osaava opettajakunta ei säästökuurista turhaudu ja jätä keikkuvaa laivaa.

Valtaosa perinteisistä kuntasektorin toiminnoistamme on jo alueellistettu. Jos raha ei riitä jäljelle jääneistä sektoreista huolehtimaan, olisi syytä ajoissa tunnistaa tosiasiat, ja tehdä vastuullista valmistelua ja avointa politiikkaa, ja jopa neuvotella mahdollisesta liitoksesta Lappeenrantaan. Lisävelkaantumista emme enää kestä.

Päävastuu asioista on teillä kuntalaisilta mandaatin saaneilla valtuutetuilla. Positiivinen, rohkea ja oikeisiin asioihin keskittynyt johtajuus esiin ryhmä- ja yhteistyötä kunnioittaen. Siihen kykenemättömät sivuun.

JOUKO MÄKELÄ

yrittäjä

Taipalsaari