Sohvi on nyt leijonanpentu – StU:n kasvatti pääsi tyttöjen valtakunnalliselle kiekkoleirille

SAVITAIPALE Sitkeä puolustaja Sohvi Mäkelä, 14, on kelpuutettu ensimmäisenä savitaipalelaisena jääkiekkoilijana tyttöjen valtakunnallisella Leijonanpennut-leirille. Leiri alkoi 7. helmikuuta Kuortaneella. Mäkelä nousi jo viime syksynä samalle leirille varasijalta.

Ensi lauantaina päättyvälle Leijonanpennut-leirille on valittu yhteensä 63 kenttäpelaajaa ja kahdeksan maalivahtia, jotka tulevat 45 eri seurasta. Leirin tarkoituksena on kartoittaa tyttöpelaajien taso maajoukkueiden näkökulmasta.

– Leiriltä on mahdollisuus tulla valituksi maaliskuussa pidettävälle jää- ja opiskeluleirille ja edelleen N16-ikäryhmän kansainväliseen turnaukseen, joka pelataan huhtikuussa Vierumäellä, ikäluokan vastuuvalmentaja Mira Kuisma kertoo.

Sohvi Mäkelä on tullut jääkiekkoiluun luistelukoulun kautta.

– Aluksi pelkästään luistelin vuoteen 2012 saakka. Sitten minua pyydettiin pelaamaan jääkiekkojoukkueeseen, tyttö muistelee.

Mäkelä pelaa tällä hetkellä kolmessa joukkueessa: Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) ja Luumäen Poikien (LuPo) D-junioreissa sekä StU:n C-junnuissa. Ne ovat kaikki poikien joukkueita, mutta mukana on myös tyttöjä. Esimerkiksi StU:n D-junnuissa on käynyt Mäkelän lisäksi kolme tyttöä Luumäeltä.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 8. helmikuuta Länsi-Saimaan Sanomista.