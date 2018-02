Haikkaanlahden laskiaisriehaan kokoonnutaan Taipalsaarella jo viidettä kertaa – myös Konstussa pääsee mäkeen

TAIPALSAARI Haikkaanlahden metsästysmajalla järjestetään koko perheen avoin laskiaistapahtuma ensi sunnuntaina 11. helmikuuta.

Tapahtuman ehdoton vetonaula on pitkä ja turvallinen laskiaismäki. Paikalla on myös vuoden 2013 tangokuningatar Heidi Pakarinen, joka juontaa tapahtumassa ja laulaa ja laulattaa laskiaisväkeä.

Sunnuntaina ohjelmassa on mäenlaskun lisäksi leikkimielisiä kisailuja, hevos- ja koiravaljakkoajelua, ponitalutusta, arvontaa sekä avotulet. Buffetissa on tarjolla syötävää ja virvokkeita. Makkaraa voi paistaa nuotiolla myös itse.

Viereiselle pellolle aurataan iso parkkipaikka autoja varten.

Haikkaanlahden laskiaistapahtuma järjestetään talkoohengessä Taipalsaaren maamiesseuran ja maaseutunaisten voimin jo viidettä kertaa.

Järjestelyissä ovat mukana myös Taipalsaaren kunta ja Haikkaanlahden vesialueosuuskunta sekä yhteistyöyrityksiä.

– Tänä vuonna Taipalsaaren kunta on vahvasti mukana. Laskiaistapahtumasta on tiedotettu Taipalsaaren kouluille ja koululaisten vanhemmille, maamiesseuran sihteeri Eero Juntunen kertoo.

Taipalsaaren hyvinvointiluotsi Hanna Bohm muistuttaa, että mäenlasku on erinomaista liikuntaa kaikenikäisille.

– Liukuen alas ja kiipeämällä ylös. Siinäpä sitä vasta huomaamatta tuleekin kerättyä askeleita yhdessä viihtyen ja yhdessä liikkuen, Bohm tuumii.

Kirkonkylän koulun rehtori Nina Pakarisen mukaan Taipalsaaren kouluissa lapsia on jo usean vuoden ajan kannustettu vapaa-ajan liikuntaan Liikkuva Koulu -hankkeen puitteissa.

Myös Taipalsaaren Konstun montulla pidetään koko perheen avoin laskiaistapahtuma sunnuntaina.

Kunnan nuorisovaltuuston järjestämän tapahtuman ohjelmassa mäenlaskun lisäksi erilaisia kilpailuja ja pelejä. Paikalla on myös Taipalsaaren VPK:n paloauto.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Laskiaisrieha Haikkaanlahden metsästysmajalla (Vitsaintie 49) su 11.2. klo 11–15. Vapaa pääsy.

Laskiaistapahtuma Konstun montulla su 11.2. klo 13–17. Vapaa pääsy.