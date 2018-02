Kopinsalmen eläinhoitolan Henna Kauppinen sai kunniamaininnan – Sanna Ahola siirtyy ratsastuskouluyrittäjäksi Lappeenrantaan

TAIPALSAARI Eläinhoitola Kopinsalmen yrittäjä Henna Kauppinen sai kunniamaininnan lauantaina järjestetyssä Etelä-Karjalan Yrittäjien 75-vuotisjuhlassa.

Kauppinen sai William ja Ester Otsakorven Säätiöltä 2 500 euron palkinnon.

Palkintolautakunnan mukaan Kauppinen on määrätietoisesti kasvattanut yritystään vuosi vuodelta ja liiketoiminta on kasvamassa. Eläinhoitola avattiin kesällä 2013.

– Toiminta on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Henna on sinnikäs, innostunut ja aina iloinen. Hän tekee työtään sydämellä niin eläimille kuin heidän omistajilleen, lautakunta perustelee.

Kunniamainintaa puolsi myös se, että eläinhoitola pystyy työllistämään useampia henkilöitä ja mahdollistaa paikkakunnan nuorille kesätöitä.

– Myös verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin. Eläinhoitolan palveluita tarvitaan jatkossa yhä enemmän, palkintolautakunta paaluttaa.

Palkintolautakuntaan kuuluivat Etelä-Karjalan Yrittäjien puheenjohtaja Minna Kokki ja hallituksen jäsen Sanna Lötjönen sekä Mikko Ojapelto Wirma Lappeenrannasta ja Aki Keskinen Imatran Seudun Kehitysyhtiöstä. Lautakunnan sihteerinä toimi Etelä-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtari.

Kopinsalmelta kuuluu muitakin uutisia. Eläinhoitolan yhteydessä ratsastustallia pyörittänyt taipalsaarelainen Sanna Ahola aloittaa 15. maaliskuuta Hubertuksen ratsastuskoulun yrittäjänä.

Näin ollen Kopinsalmen Tallin väki ja ratsastustoiminta muuttavat Lappeenrantaan. Tallin Facebook-sivuilla kerrotaan, että samalla Tmi Sanna Ahola kasvaa osakeyhtiöksi toimien jatkossa nimellä Horsepower Ahola Oy.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi