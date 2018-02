Ministeri tuli Vehkataipaleelle – Samana päivänä kerrottiin Kutilan kanavahankkeelle myönnetystä suunnittelurahoituksesta

TAIPALSAARI Ihan selvästi se ääni kuului viime perjantaina Vehkataipaleen metsästysmajalla. Ikuiseksi leimattu Kutilan kanavahanke nytkähti eteenpäin kuin juhlistaen maa- ja metsätalousministerin Jari Lepän (kesk.) vierailua majalla.

– Päivän uutinen on se, että olemme saaneet 100 000 euron rahoituksen kanavan jatkosuunnitteluun, Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen iloitsi.

Rahoitus tulee Lepän johtaman ministeriön momentilta Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ely). Puolet Kutilan kanavan ja pumppaamoiden jatkosuunnittelun kustannuksista saadaan maakuntaliitolta, Taipalsaaren kunnalta sekä Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiöltä.

– Saamme hankkeen siihen siihen pisteeseen, että se voidaan luvittaa, Viialainen totesi.

Suur-Saimaan ja Pien-Saimaan yhdistävästä Kutilan kanavasta on puhuttu yli sata vuotta. Edelliset suunnitelmat ovat vuodelta 2015 ja ne on päivitettävä.

– Tarkoitus on saada kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Pien-Saimaan pohjoispuolen vedenlaatua parannetaan olennaisesti. Siellä on matalaa ja aika rehevää. Tehtäisiin vielä kaksi pumppaamoa, jolla pantaisiin vähän lisää vauhtia, Viialainen kuvaili.

Hän muistutti myös kanavan lyhentävän 40 prosentilla veneiden ja laivojen matkaa Lappeenrannasta Suur-Saimaalla.

– Lappeenrannan lähiristeilyille syntyy ympyrä, maakuntajohtaja lisäsi.

Viialainen mainitsi myös tulevan Saimaan Geoparkin sekä Taipalsaaren Sarviniemen tehostuvan virkistyskäytön.

– Sarviniemi on hieno kohde heti Kutilan läheisyydessä.

Kanavan ja pumppaamoiden rakentamiseen tarvittaisiin alustavan kustannusarvion mukaan 10–14 miljoonaa euroa.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 8. helmikuuta Länsi-Saimaan Sanomista.