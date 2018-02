Ralliautojen harjoitusajo sulkee teitä sunnuntaina

Ralliautojen seurakilpailu sulkee teitä Lemin, Savitaipaleen ja Luumäen rajalla ensi sunnuntaina 11. helmikuuta.

Valkealan urheiluautoilijoiden järjestämä harjoitus sulkee 1,3 kilometrin pituisen Rantalantien kokonaisuudessaan. Vehkjärventieltä suljetaan 2,7 kilometrin osuus Monolantieltä Rantalantielle ja lisäksi suljetaan 1,4 kilometrin mittainen metsäautotie Rantalantieltä Lindintielle. Harjoituserikoiskokeen pituus on yhteensä 5,4 kilometriä yksityistietä.

Teiden sulkuaika on kello 11—17.

— Kuuden kilometrin siirtymätaival on liikenteelle avoin. Siellä voi vain näkyä vähän tavallista enemmän autoja sunnuntaina, kilpailunjohtaja Tero Tilli sanoo.

SOILE TANKKA

toimitus@lansisaimaa.fi