Kunnan elinkeinot halutaan kukoistukseen omin käsin

SAVITAIPALE Savitaipaleella ei enää ole elinkeinoasiamiestä eikä tarkkaan pykälöityä sopimusta Lappeenrannan elinkeinoyhtiön Wirman kanssa.

Sen sijaan Savitaipaleella on elinkeinoasiamiehen tehtäviin keskittyvä kunnanjohtaja ja elinkeinoryhmä yritysten ja kunnan yhteistä säveltä tahdittamassa.

Kunnan yritysten kehittämispalvelut kiinnostivat viime viikon torstaina noin 20:tä koulukeskuksen auditorioon kokoontunutta yrittäjää. Tekemisen meininkiä on ilmassa, sillä kiireinen marketkauppias Tero Kiiski otti viestillä kantaa kehityshankkeisiin.

Keskustelua vauhditti Olkkolan uusi vetäjä Kirsi Keskitalo, joka uskoi matkailupalvelujen tuovan yrittämisen paikkoja monille savitaipalelaisille.

Länsi-Saimaan alueella arvosteltiin pitkään kuntien asukaslukuun perustuneita sopimuksia Wirman kanssa. Niillä saatavat palvelut katsottiin kunnissa riittämättömiksi hintaan nähden.

– Menneen kritiikki on vieläkin tervetullutta, Wirman yrityspalvelujen johtaja Mikko Ojapelto kannusti.

Lappeenrannan kaupunkikonserniin sulautunut Wirma haluaa nyt keskittyä mikroyritysten palvelemiseen.

– Sijoittumispalvelut ovat tärkeä asia. Annamme sijoittumissuosituksen Savitaipaleelle, kun se firman menestyksen kannalta on aiheellista, Ojapelto lupasi.

Savitaipale haluaa lisätä teollisuusalueensa, tonttiensa ja yritystalonsa vetovoimaa. Wirman ylläpitämässä vapaiden toimitilojen rekisterissä on tällä hetkellä vain yksi pienehkö toimitila tarjolla Peltoinlahdentien varrelta.

Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen piti Savitaipaleen elinkeinopolitiikan kannalta tärkeänä neljää pilaria. Yritysvetovoiman lisäksi hän korosti vapaa-ajan palveluiden roolia.

– Investoinneista, kuten satama-alueen kehittämisestä, valokuidusta ja vapaa-ajan palveluista, on saatava hyötyjä, Kainulainen painotti.

Vapaa-ajan asukkaiden saaminen vakituisiksi on myös Savitaipaleen tähtäimessä.

Wirman saaman palautteen mukaan yrittäjän arkipäivän kokemukset muodostavat helposti negatiivisen brändin. Kauhukuva toteutuu, kun “ne eivät perkele saa edes tätä liittymää kuntoon ja tänne en tule enää ikinä”.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi

