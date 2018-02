Kerho on alakoululaisten päivän kohokohta

SUOMENNIEMI Romeo Rusakko etsii avainta Suomenniemen kirjastotalon Lukukäen kerhohuoneessa. Nuorisotyönohjaaja Emma Kauhanen on tehnyt avainkätköt.

– Nyt Romeo on tosi lähellä. Melkein nenä palaa, Kauhanen kuvailee.

Neljä Suomenniemen alakoulun oppilasta on kokoontunut maanantaina puolen päivän aikaan Kauhasen vetämään kerhoon. Paikalla ovat Rusakon lisäksi Luna Valkonen, Iivari Erola ja Elli Lopperi.

– Tänään meillä on salapoliisihommaa, Emma Kauhanen kertoo.

Lopulta kaikki kätketyt yhdeksän avainta löytyvät.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan palveluksessa oleva Kauhanen käy maanantaisin pitämässä puolentoista tunnin kerhon Suomenniemellä. Aikaisemmin lapset kokoontuivat Suomenniemi-talolla, mutta Lukukäen myötä kerhotila on saatu koulun naapuriin.

– Täällä on mukavia lapsia. Aitoja ja välittömiä. Heidän kanssaan on helppo tehdä töistä, nuorisotyönohjaaja kiittelee.

Kauhanen aloitti Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan palveluksessa ensimmäisen kerran vuonna 2014. Hän työskenteli välillä koulukäyntiavustajana ja palasi sitten nuorisotyönohjaajaksi.

Ristiinan ja Suomenniemen alueella työskentelevä Kauhanen on virkavapaalla olevan nuorisotyönohjaajan Carita Kattaisen sijainen ensi elokuuhun saakka.

– Meillä on kerhossa aina ohjelmaa teeman mukaan. Viimeksi leivoimme keksejä. Sitä edellisellä kerralla rakennettiin sadeputkia.

Kauhasen mukaan lasten toiveet otetaan huomioon ohjelman suunnittelussa.

– Esimerkiksi tuo leipominen on sitä, mitä he ovat useasti toivoneet.

Kerho kestää puolitoista tuntia.

– Minä en aina ole täällä, mutta yleensä kyllä. Joskus minulla on samaan aikaan voimistelua, Luna Valkonen selvittää.

Koulun liikuntakerho järjestetään samaan aikaan seurakunnan kerhon kanssa. 1.–4. -luokkalaiset käyvät kerhoissa. 5.–6. -luokkalaiset istuvat koulun penkillä. Kerhot on suunniteltu siten, että lapset pääsevät samaan koulukyytin.

– Olemme tehneet koululaisten kanssa retkiä lähimaastoon. On otettu eväät mukaan, Kauhanen mainitsee.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 8.helmikuuta Länsi-Saimaan Sanomista.