Lukiolaiset juhlivat loppuviikon – ylioppilaskokeita pakerretaan maaliskuussa

SAVITAIPALE Lukion perinteisiä penkinpainajaisia eli penkkareita juhlitaan torstaina 15. helmikuuta.

Savitaipaleen lukion abien rekka-ajelu lähtee liikkeelle kello 12. Karkkisadetta on luvassa ensin päiväkodeilla ja torilla noin kello 12.20.

Perjantaina 16. helmikuuta on yhtä lailla perinteiseen tapaan lukion kakkosluokkalaisten eli vanhojen päivä. Vanhat tanssivat koululaisille puolilta päivin ja yleisölle avoimet iltatanssit pyörähdellään liikuntatalolla kello 18. Lukion tukiyhdistyksen kahvio palvelee kello 17.30 alkaen.

Kevään ylioppilastutkinto käynnistyi viime maanantaina äidinkielen tekstitaidon kokeella. Äidinkielen esseekoe on ohjelmassa 12. maaliskuuta. Savitaipaleen lukiossa äidinkielen kokeeseen on ilmoittautunut 25 ylioppilaskokelasta.

Kirjalliset kokeet järjestetään valtakunnallisesti 12.—28. maaliskuuta. Englanti kirjoitetaan tänä keväänä ensimmäistä kertaa digitaalisena. Keväällä 2019 koko tutkinto on sähköinen.

Koko Suomessa ylioppilastutkintoon on ilmoittautunut tänä keväänä 40 894 kokelasta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

