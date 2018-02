Pikkuauto mainostaa Lemiä – Siri Haiko-Kaukisen kulkupelistä on tullut jo someilmiö

LEMI Kunnan kiinteistörekisteriä työkseen päivittävästä Siri Haiko-Kaukisesta on tullut Lemin omaehtoinen markkinoija. Hän on tuonut kotikuntaansa raikkaasti esille niin televisio-ohjelmassa, somessa kuin tapahtumissa, joihin hän kaasuttelee pienellä punaisella autollaan.

– Tässä kunnassa on niin paljon hyvää, että haluan tuoda sitä esille, Haiko-Kaukinen, 38, korostaa.

Lemiaiheisella teippauksella varustettu punainen auto on jo ehtinyt herättää huomiota säräkunnassa ja myös Lappeenrannassa. Kun musiikkimiesten jääkiekkojoukkue HC Lepran sonnit (Leso) kohtasi taannoin raittius- ja urheiluseura Zoomin hyväntekeväisyysottelussa, Siri Haiko-Kaukisen kulkupeli oli ajettu Kisapuiston jäähallin aulaan.

– Siellä se oli tupasilla, Haiko-Kaukinen kuvailee.

Rouvalla on ollut ajokortti vasta kolmisen kuukautta.

– Hankin sen esimieheni Impun vahvasta painostuksesta, Haiko-Kaukinen kiittelee työhuonetoverinsa, teknisen johtajan Markku Immosen roolia.

Ajokortti ei irronnut aivan ensimmäisellä yrityksellä.

– Nämä hiivatin kiertoliittymät olivat vanha kunnon kompa, Haiko-Kaukinen myöntää.

Hän arvelee, että tutkinnon vastaanottaja antoi vähän armoa toisella kerralla.

– Se ei vissiin jaksanut kuunnella mun kälätystä.

Haiko-Kaukinen on tänä talvena pitänyt Lemin värejä yllä myös Kaappaus keittiössä -tv-ohjelmassa MTV3-kavavalla.

– Kaikki oli laskelmoitua mainontaa, hän myhäilee.

Viisi kertaa uusitussa jaksossa pääsivät esille niin Lemi-muki, pässipaita, Stam1na kuin Lemi-aiheinen sinappikin.

Haiko-Kaukinen sai paljon myönteistä palautetta ohjelmasta, mutta myös huonoa.

Oman kunnan markkinoiminen on mennyt nopeasti veriin Haiko-Kaukisella.

– Mulla on paljon enemmän aikaa kuin Jussilla (kunnanjohtaja Jussi Stoor) laahuta kaikissa tapahtumissa, plus että tykkään siitä ihan valtavasti.

Nainen kuvailee itseään ekstrovertiksi ja ihmisten kanssa viihtyväksi.

– Olen siellä vahvuusalueellani.

