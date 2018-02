Rakennusvalvonnan yhteistyö on ohi

LEMI Rakennusvalvonnan yhteistyö Lemin ja Savitaipaleen välillä päättyy.

Savitaipaleen kunta esitti 31. toukokuuta 2016 allekirjoitetun sopimuksen purkamista ja Lemin kunnanhallitus hyväksyi asian osaltaan 8. tätä kuuta.

Kunnanhallitus valtuutti kunnanjohtaja Jussi Stoorin sopimaan sopimuksen tarkemman päättymisajankohdan Savitaipaleen kanssa.

Sopimus on tarkoittanut sitä, että Lemi on myynyt rakennustarkastajan työpanosta Savitaipaleelle. Nyt tämä kuvio on ohi. Savitaipaleen mukaan yhteistoiminta ei enää vastaan kunnan lisääntyneitä tarpeita rakennusvalvonnassa.

Lemin kunnanhallitus hyväksyi samalla sen, että rakennustarkastajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi kokoaikaisena.

Kiteeläinen Jorma Tapanen olisi valittu 1. tätä kuuta Lemin uudeksi rakennustarkastajaksi, mutta hän perui samana päivänä tulonsa.

LSS

