Lähetysseura myy Parkkolan perinnetilan Lemillä

LEMI Aika tuntuu pysähtyneen Lemin Parkkolassa jonnekin menneille vuosikymmenille. Maatilan pihassa ei ole jälkiä liikkumisesta. Vasemmalla näkyy komea kaksikerroksinen aitta. Erikoinen pylväsnavetta jää oikealle. Komea kuusi hallitsee pihapiiriä. Lemin Salmenkylässä asuva Martti Salmi pohrustaa lumessa pihan läpi ja avaa päärakennuksen oven.

Tuvassa näyttää siltä, että isäntäväki on ollut poissa jo pitempään.

Tunnelma on kuin 1960-luvulta. Vesiraanaa ei ole eikä katossa lamppuja. Puhelin on sentään seinässä.

Salmi ottaa käteensä lasipurkin, jonka kannessa on kampi. Esine on toimittanut kirnun virkaa. Salmi esittelee myös puukapuloista rakennettua mankelia.

Toisesta huoneesta löytyy kirjahylly, jossa on lähinnä sotateoksia.

Tilan omisti Martti Salmen täti Eeva Kapiainen, joka kuoli viime vuoden helmikuussa. Kapiainen testamenttasi omaisuutensa Suomen Lähetysseuralle.

– Metsää on parikymmentä hehtaaria. Oikein sellaista aarnimetsää, jossa kirves ei ole käynyt ties miten pitkään aikaan, Salmi pohtii.

Lähetysseura sai testamentin myötä myös varsin runsaat rahavarat.

Tilan kohtalo on askarruttanut paikkakuntalaisia. Tila edustaa elämänmuotoa, joka on kadonnut.

On jopa hämmentävää löytää nykyaikana Suomesta maatila, jolla ei ole sähköjä eikä vesijohtoa.Kaivoakaan ei ole, vaan vesi haettiin muutaman sadan metrin päästä lähteestä.

Tilalle yritettiin kuulemma aikoinaan kaivaa kaivoa, mutta homma ei onnistunut hiekkamaassa.

Nuukuus selittää sähköjen puuttumisen.

– Ei tilalla ollut viimeisinä vuosina palovakuutustakaan, Salmi tietää.

Eeva Kapiainen syntyi elokuussa 1930 Lemillä. Hän oli kuollessaan 86-vuotias.

Kapiainen asui Parkkolan tilalla veljensä Otto Kapiaisen kanssa. Velimies kuoli 2002. Seitsemän vuotta myöhemmin Eeva Kapiainen muutti Lemin kirkonkylään.

