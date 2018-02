Kaasujalka painaa Partakoskentiellä – Taipalsaaren kirkonkylällä ajonopeudet ovat karvan verran maltillisempia

SAVITAIPALE & TAIPALSAARI Valtaosa autoilijoista viis veisaa Partakoskentien nopeusrajoituksesta Savitaipaleella. Tilanne selviää siirrettävän nopeusnäytön loka-joulukuussa keräämistä tiedosta, jotka Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on koonnut avoimeen karttasovellukseen.

Talveksi poistettu näyttö oli syksyllä sijoitettuna alamäkeen juuri ennen Taipalsaarentien risteystä. Tieosuudella on 40 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

Keskinopeus Partakoskentiellä oli loka-joulukuussa 51 kilometriä tunnissa. Puolet, 51 prosenttia, ajoi ylinopeutta yli kymmenen kilometriä tunnissa. Joka viidennellä oli ylinopeutta yli 20 kilometriä tunnissa. Näytön mukaan pienellä osalla autoista oli paikalla vauhtia yli 80 kilometriä tunnissa.

Sallittua nopeutta ajoi 14 prosenttia liikenteestä ja maksimissaan viiden kilometrin ylitys mitattiin joka kolmannelle autolle. Karttasovelluksen punainen värikoodi kertoo, että Partakoskentiellä nopeusrajoitusta noudatetaan huonosti.

Taipalsaaren kirkonkylällä tilanne on aavistuksen parempi. Keltaisen värikoodin mukaan nopeusrajoituksen noudattaminen oli Taipalsaarentiellä keskinkertaista. Nopeusnäyttö mittasi viime vuoden huhti-lokakuussa Lappeenrannan suunnasta tulevan liikenteen keskinopeudeksi ennen kirkkoa 48 kilometriä tunnissa. Paikalla on Partakoskentien tapaan neljänkympin rajoitus.

Joka viides (19 prosentti) autoilija ajoi nopeusrajoituksen mukaan. Viiden tai kymmenen kilometrin ylitys mitattiin yhteensä 86 prosentille. Joka kymmenennellä autoilijalla oli vauhtia 60 kilometriä tai enemmän.

Taipalsaaren osalta tuloksissa on kuitenkin tulkinnan varaa, sillä Kaakkois-Suomen ely-keskuksen mukaan näytön sijainti vääristää tuloksia.

Lisätetoa ajonopeuksista löytyy Kaakkois-Suomen ely-keskuksen avoimesta karttasovelluksesta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Ajonopeudet Savitaipaleella ja Taipalsaarella

Partakoskentie (11.10.–12.12.2017)

Sallittu nopeus: 14 %

Max. 5 km/h ylinopeus: 32 %

Yli 10 km/h ylinopeus: 51 %

Yli 20 km/h ylinopeus: 21 %

Yli 40 km/h ylinopeus: 0,80 %

Keskinopeus: 51 km/h

Taipalsaarentie * (11.4.–10.10.2017)

Sallittu nopeus: 19 %

Max. 5 km/h ylinopeus: 43 %

Yli 10 km/h ylinopeus: 43 %

Yli 20 km/h ylinopeus: 11 %

Yli 40 km/h ylinopeus: 0,20 %

Keskinopeus: 48 km/h

Lähde: Kaakkois-Suomen ely-keskus

* Näytön sijainti vääristää tuloksia.