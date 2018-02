Tehtävään valitaan pätevin ja sopivin

TYÖNHAKU käy tunnetusti työstä. Erityisen työlästä on niillä, jotka eivät tutkintonsa puolesta saa pätevyyttä tiettyyn ammattiin, kuten on monen korkeakoulusta valmistuneen laita. Suomessa parhaiten pelkällä tutkintonimikkellä edennyt lienee maisteri Frangén.

Vastavalmistunutta hämmentää, kun työpaikkailmoituksissa ei puhutakaan pää- ja sivuaineista tai opintopisteistä. Sen sijaan siellä lukee digital tech recruiter, after sales engineer ja ”hyvä tyyppi”. Miten normi-itsetunnolla varusteltu suomalainen tuollaisia paikkoja oikein uskaltaa hakea?

Työnhaun aloittamisen kannalta olisi hyvä jos tuttavapiiristä löytyisi valmiiksi esimerkiksi yksi service sales coordinator, niin näkee, että ihan tavallisia ihmisiähän nuokin ovat.

Englanninkielisiä epämääräisiä titteleitä perustellaan sillä, että yrityksen työkieli on englanti ja että se kuulostaa hienommalta. Yhteen pienehköön firmaan voi kateutta herättämättä piilottaa tusinan erilaisia managereita, mutta jos he kaikki olisivat titteliltään johtajia, joku voisi alkaa kysellä, kuka ne työt oikein tekee.

Ruotsiksi puolestaan silkan äänne- ja kirjoitusasun perusteella haluaisin olla ombudsman tai arborist.

Entisajan sekatyömieshän on nykyään nimeltään projektipäällikkö. Kumpikin voi näppärästi tehdä ihan mitä vain. Suomen kielen kannalta tämä muutos on myös kehityksen oiva suunta, sillä sukupuolittuneista ammattitermeistä on hyvä luopua. Olen itsekin mieluummin toimittaja kuin lehtimies.

Projekti-alkuisia titteleitä muuten löytyy pelkästään kunta-alan ammattinimikkeistä 72 kappaletta.

It-alaa ei ensimmäisenä yhdistäisi henkisyyteen, mutta sielläpä haetaan monenlaisia guruja. Riittäneekö itsensäetsimismatka Intiaan pätevöittämään tehtävään? Luotsi-nimike on kokenut myös uuden tulemisen. Taipalsaaren kunnassa toimii hyvinvointiluotsi, jonka tehtävät vastaavat kutakuinkin vapaa-aikasihteerin toimenkuvaa.

Joutseno-lehti taas haastatteli tammikuussa yrittäjä Olli Väätäistä, joka on titteliltään kuntoluotsi.

Kulttuuriluotsit puolestaan ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jonka voi pyytää seuraksi eri kulttuurikohteisiin, kuten museoihin tai näyttelyihin. Nykyluotsit keskittyvät siis merenkulun sijaan ihmisten hyvinvointiin.

Joissain tapauksissa voi myös keksiä itse oman tittelinsä. Erityisesti yrittäjien parissa tämä on suosittua, sillä erottuminen muista on vaikeaa. Parhaiten tässä kunnostautuvat konsultit, jotka eivät halua olla konsultteja.

Itseään voi myös nimittää vaikkapa taiteilijaksi, kirjailijaksi, muusikoksi tai personal traineriksi koska vain, näihin duuneihin oma ilmoitus riittää.

Mitä sitten kannattaisi tulevaisuuden työllistymisen kannalta opiskella? Mikäli korkea-asteen opinnot kiinnostavat, mutta ala on hakusessa, kannattanee tulevaisuutta varten hankkia ”muu soveltuva korkeakoulututkinto”, sillä se on toivottu ja mainittu monessa työpaikkailmoituksessa.

Opiskellessani ruotsia Jyväskylän yliopistossa kuulin kerran käytävällä, kun opiskelijajärjestöaktiivit ideoivat uusia nimikkeitä jäsenilleen.

”Voitaisiin vaihtaa Yhdistyneiden Kieltenlukijoiden puheenjohtajan nimikkeeksi pääsihteeri. Ansioluettelossa tekisi nimittäin aikamoisen vaikutuksen maininta YK:n pääsihteeristä.”

EVA KOTTONEN

