Eksote aloittaa fysioterapeutin videovastaanotot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) aloittaa kokeiluluonteisesti fysioterapeutin etävastaanotot maaliskuun alussa.

Uudessa palvelussa asiakas voi tarkistaa fysioterapeutilta jatkokuntoutusohjeita esimerkiksi kipsin poiston tai leikkauksen jälkeen, tai hän voi kysellä ensiohjeita ja saada arvion fysioterapian tarpeesta.

Etävastaanotto tapahtuu videoneuvottelun välityksellä. Sitä varten asiakas tarvitsee internet-yhteyden sekä tietokoneen, jossa on mikrofoni, kaiutin ja web-kamera.

Ajanvaraus etävastaanotolle tehdään Eksoten sähköisessä asiointipalvelussa www.eksote.fi.

Asiakas saa sen jälkeen viimeistään kaksi päivää ennen vastaanottoaikaa sähköisen asiointipalvelun viesteihin testi- ja videolinkin.

Vastaanottoaika on enintään 20 minuuttia ja sen hinta on yhdeksän euroa.

SOILE TANKKA

