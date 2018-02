Kouluryhmä pohtii tilaratkaisuja Taipalsaarella

TAIPALSAARI Taipalsaarella tarkastellaan kevään aikana kunnan tulevia investointeja. Erityisesti päivitetään Saimaanharjun yhtenäiskoulun investointisuunnitelmaa.

Kunnanhallituksen asettama yhtenäiskoulutyöryhmä kokoontui asian äärelle viime maanantaina. Ryhmässä keskusteltiin kunnan tilojen käyttömahdollisuuksista sekä erilaisista vaihtoehdoista toimintojen uudelleen järjestämiseksi. Seuraavan kerran ryhmä kokoontuu 19. maaliskuuta.

Tässä vaiheessa tutkitaan kahta vaihtoehtoa: Saimaanharjun yhtenäiskoulun ja Satulaivan päiväkodin tilojen yhteiskäytettävyyttä sekä nykyisten tilojen ja suunniteltavien uusien tilojen yhteensopivuutta muun muassa nykyiseen liikuntatilaan liittyen. Ensimmäinen vaihtoehto tarkoittaa käytännössä sitä, että päiväkodin joitakin tiloja käytettäisiin myös koulun tarpeisiin.

Kunnanjohtaja Jari Willmanin mukaan Taipalsaaren kunta on rakentanut viime vuosina mittavasti koulu- ja päiväkotikapasiteettia, ja nyt on tarkasteltu syntyvyyttä ja oppilasennusteita sekä nykyisin käytössä olevia tiloja. Näiden tarkastelujen perusteella on nähty tarpeellisena päivittää Saimaanharjun yhtenäiskoulun investointisuunnitelmaa.

Kunnanjohtaja Jari Willman, tarkoittavatko tilatarkastelut sitä, että Saimaanharjun alakoulun väistötiloiksi hankituista parakeista ollaan luopumassa?

– Ei välttämättä. Jos oppilasryhmät saadaan jaettua muihin tiloihin, sillä voi olla vaikutusta parakkien käyttöön esimerkiksi niin, että niistä luovutaan osittain.

Vieläkö uuden alakoulun rakentaminen on kunnan suunnitelmissa?

– Uuden alakoulun rakentaminen on tässä työssä mukana. Eli nyt tutkitaan muiden vaihtoehtojen ohella sen toteuttamismuotoa ja aikataulua.

