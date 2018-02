Luontokurssia halutaan jatkaa – Savitaipaleelle ei havitella erikoislukion asemaa

SAVITAIPALE Kanslianeuvos Ilkka Huovion esittämä ajatus Savitaipaleen Natura-lukiosta on jäämässä ajatusleikiksi.

– Meillä on luontosuuntaus ilman Natura-lukiotakin, Savitaipaleen lukion rehtori Petri Kyyrä tuumii.

Kyyrä muistuttaa Virtaa Kuolimosta-kurssista, jota on vedetty lukiossa tämän lukuvuoden ajan.

Savitaipaleen lukiossa on ollut jo monet vuodet tennislinja, jolla on tällä hetkellä neljä opiskelijaa: kaksi tyttöä ja kaksi poikaa.

Paikkakunnan vapaa-ajan asukkaisiin lukeutuva kanslianeuvos Ilkka Huovio on hellinyt ajatusta erityisen Natura-lukion saamisesta Savitaipaleelle.

– Tarkoitan Natura-lukiolla laaja-alaista mallia, jossa ei pelkästään avata järvi- ja nieriäopintoja, vaan paljon laajempia luontoon liittyviä, myös kansainvälisiä opintomahdollisuuksia, jotka pitäisi avata kokeilumielessä opiskelijoille, Huovio on kirjoittanut.

Hän on maininnut esimerkkeinä elintarvikkeiden tuottamisen, liikunnan, terapian, ympäristötaidetyön ja energian.

Rehtori Kyyrän mielestä erikoislukioluvan hakeminen ei ole realismia Savitaipaleen lukiolle tällä hetkellä.

– Niitä lupia on hankala ylipäätään saada, hän toteaa.

Ilman Natura-lukiotakin Savitaipaleella aloitettiin viime elokuussa Virtaa Kuolimosta -kurssi lukiolaisille.

– Laajensimme lukion työtä koulun ulkopuolelle. Haimme tukea Opetushallitukselta ja saimmekin varsin ison apurahan, Kyyrä kertoo.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 22. helmikuuta Länsi-Saimaan Sanomien Koulutus -teemasivuilta.