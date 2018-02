Kuolimolla luistellaan perjantaina ja lauantaina – tapahtuma täyttää 20 vuotta

SAVITAIPALE Kuolimon noin viiden kilometrin mittaisella matkaluisteluradalla järjestettävä luistelutapahtuma täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Savitaipaleella luisteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1998.

Tapahtuma järjestetään perjantaina ja lauantaina 23.–24. helmikuuta. Koululaiset kokoontuvat jäälle perjantaina ja yleisötapahtuma on luvassa lauantaina kello 12–21.

Lauantai koostuu koko perheen päiväluistelusta ja illan roihuluistelusta. Kello 18–21 rata valaistaan kymmenin roihuin. Juhlailotulitus on ohjelmassa lauantaina kello 20. Alueen ohjelmassa on myös musiikkia, puffetti sekä muun muassa retkiluistimien esittelyä, vuokrausta ja myyntiä.

Tapahtumassa on ratamaksu yli 15-vuotiaille. Nuoremmat pääsevät luistelemaan maksutta. Lähtöalueelle, niin sanotulle luistelumarkkina-alueelle, on vapaa pääsy. Lähtöalue on Savitaipaleen Pappilanlahdella, Olkkolan hovin edustalla.

Tapahtuman järjestää Savitaipaleen Urheilijoiden (StU) luistelujaosto yhdessä lukuisten paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

