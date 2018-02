Lemi myy tontteja nettihuutokaupassa

LEMI Omakotitonttien myynnin edistämiseksi Lemin kunta on kokeillut tonttien kauppaamista nettihuutokaupassa.

Kunnalla on nyt pähkäiltävänä kauppakuvio, jossa kunnanvaltuuston 8 490 euron arvoiseksi hinnoittelemasta Mikonharjun tontista on saatu korkeimmillaan 600 euron nettitarjous.

– Ihan tarjotulla hinnalla kauppoja ei synny, kunnanjohtaja Jussi Stoor pohtii.

Kunnanhallitus käsitteli tonttikauppakuviota viime maanantaina. Hallitus valtuutti kunnanjohtajan jatkamaan neuvotteluja korkeimman tarjouksen tehneen tahon kanssa. Lopullisen kaupan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto.

Lemiltä on kaupattu nettihuutokaupassa myös rivitalohuoneistoa.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

Lue lisää torstain 22. helmikuuta Länsi-Saimaan Sanomista.