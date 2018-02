Valkokankaan hehku

Kävin pitkästä aikaa elokuvissa. Tallustelin pyhäiltana Kuopion keskustassa sijaitsevaan viihdekeskus IcoCeehen, jossa Scala-elokuvateatteri toimii. Saleja on seitsemän.

Minut houkutti paikalle leffa Synkin hetki, joka kertoo toisen maailmansodan alun aiheuttamasta poliittisesta myllerryksestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Astuin paikalleni saliin noin kymmenen minuuttia ennen elokuvan alkua. Se oli virhe. Salissa oli alkulämmittelynä menossa teleoperaattorin järjestämä idioottimainen peli, johon liki kaikki katsojat näyttivät osallistuvan kännyköiden kanssa.

Seuraavan kerran ilmestyn Scalan saliin minuuttia ennen leffan alkua.

Mainokset ja tulevien elokuvien trailerit kajahtavat liian kovalla volyymillä uusissa teattereissa, jossa on korkeatasoinen äänentoisto. En ole ainoa, joka on valittanut asiasta.

Kännyköiden auki pitäminen on uusi ongelma elokuvissa. Jotkut jopa videoivat leffaa kännykällä. Valo pilaa vieressä ja takana istuvien elokuvanautintoa.

Kipakan tekstaripalautteen mukaan tällaistakin harrastetaan elokuvateatterissa.

Onneksi Synkintä hetkeä sai katsoa rauhassa. Karkkien ja popcornien rouskuttaminenkaan ei ollut häiritsevää.

Tuorein villitys on tarjoilla alkoholijuomia ja pikkupurtavaa katsojille. Radiossa kerrottiin, että Suomessa on jo kolme elokuvateatteria, joissa on anniskelua katsomoon. Kuopion Scala ei kuulu tähän joukkoon. Tosin teatterin aulassa on anniskeluravintola.

Täytyy sanoa, että en ole kiinnostunut viinin naukkailusta leffateatterin katsomossa. Pelkkä elokuva riittää ja toivottavasti se on edes kohtuullisen hyvä.

Synkin hetki on loistava elokuva. Gary Oldman tekee hienon roolin pääministeri Winston Chuchillina, jonka aamiainen ei ollut aivan nykyisten ravintosuositusten mukainen. Lautasella oli paistettuja perunoita sekä rasvaisia makkaroita ja lasissa viskiä. Suupielessä paloi ikuinen sikari.

Katsomossa oli ilahduttavan monia nuoria. Olisi ollut kiva kuulla, mitä he pitivät leffasta ja mitä yleensä tiesivät aiheesta etukäteen. Voisi kuvitella, etteivät Churchill, Neville Chamberlain tai Clement Attlee ole kovin tuttuja hahmoja nykyteineille.

Leffamakuni poikkeaa niin paljon kaupallisesta valtavirrasta, että löydän harvoin katsottavaa Scalan saleista. Kuopiossa suosin Kuvakukkoa, joka erikoistunut hieman kunnianhimoisempaan ohjelmistoon.

Siellä voi nähdä vaikkapa romanialaisia tai sveitsiläisiä elokuvia. Kuvakukossa istuessa mieleen tulevat ammoiset elokuvakerho Elo-Saimaan ajat Lappeenrannasta. Näytökset olivat lauantai-iltapäivisin.

Kankaalla pyöri vaikkapa Michelangelo Antonionin mestariteos Ammatti: reportteri.

Monesti kuulee kommentin, ettei elokuviin kannata lähteä, sillä näkeehän leffoja televisiosta. Joopa joo. Elokuva on aina parhaimmillaan teatterissa.

Harvalla on sellaista kotiteatteria, että videoelokuvakaan pääsisi siellä oikeuksiinsa.

Ja telkkarin elokuvatarjonta vapailla kanavilla on taas suurimmaksi osaksi huttua. James Bondeja ja Poliisiopistoja pyöritetään vuodesta toiseen.

Onneksi on sentään Yle Teema&Fem, joka on ihan laadukas elokuvakanava. Kuin majakka pimeydessä.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi