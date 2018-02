Agromaster siirtyi pilvipalveluihin – Lemin laajakaista kiinnostaa kylillä ja taajamissa

LEMI Viime tiistai oli toivoa täynnä Agromasterilla Lemin teollisuusalueella. Pilkekoneita valmistava, maakunnan menestyksekkäimmäksi arvioitu yritys sai valokuituyhteydet.

– Nyt voimme hävittää vanhan paikallisen palvelimemme ja siirtää toimintoja pilvipalveluihin. Lemillä on ollut paljon sähkökatkoksia ja serveri on tippunut pois päältä, operatiivinen johtaja Mika Vainikka selvittää.

– Meillä on henkilökuntaa Ruotsissa. Toiminnanohjausjärjestelmän hyvä toiminta ja tietoturvallisuus ovat myös meille tärkeitä asioita, Vainikka lisää.

Agromaster lähettää tiedon valtaväylällä suuria kuormia.

Saimaan Kuitu odottaa valtiolta 1,2 miljoonan euron rahoitusta. Samansuuruinen on kunnan ja liittyjien osuus.

Saimaan Kuitu rakensi Lemin valokuitulinjoja jouluun saakka. Runkolinja tulee Savitaipaleelta ja varmistuslinja Mikkelintien suunnasta.

Viime tiistaina Lemin valokuituverkkoon liitettiin yrityksistä muiden muassa Säräpirtti ja Misa sekä keskustan kerrostalo.

– Asuinalueista Tuomelanpellolla on 70 prosentin liittymisaste ja myös Kuukanniemi on yllättänyt positiivisesti, Saimaan Kuidun toimitusjohtaja Tuomo Puhakainen iloitsee.

MARKKU PAAKKINEN

toimitus@lansisaimaa.fi