Kiireettömän hoidon jonot ovat lyhentyneet – Taipalsaarella pääsi ripeimmin lääkärin vastaanotolle

Hoitoonpääsy hyvinvointi ja terveysasemille on parantunut Etelä-Karjalassa. Länsi-Saimaan alueen kunnista kiireettömään hoitoon lääkärin vastaanotolle terveysasemalle nopeiten pääsi Taipalsaarella, jossa jonotusajan mediaani oli yksi vuorokausi, mikä tarkoittaa, että puolet potilaista pääsi hoitoon tätä nopeammin ja puolet tätä hitaammin.

Lemillä lääkärin vastaanotolle pääsi keskimäärin viiden ja Savitaipaleella 16 vuorokauden kuluttua yhteydenotosta ajanvaraukseen.

Hoitajan vastaanotolle pääsi nopeiten Lemillä, jossa jonotusajan mediaani oli yksi vuorokausi. Savitaipaleella jonotusaika oli keskimäärin kaksi ja Taipalsaarella kolme vuorokautta.

Suuhygienistille pääsi Lemillä ja Savitaipaleella kiireettömään hoitoon melko nopeasti, Lemillä keskimäärin yhden ja Savitaipaleella kahden vuorokauden odotuksella. Hammaslääkärin vastaanotolle oli kiireettömässä tapauksessa puolestaan pidemmät jonot molemmissa kunnissa.

Savitaipaleella kiireettömän hoidon aikaa sai jonottaa keskimäärin kaksi ja puoli kuukautta, Lemillä jopa puoli vuotta.

Etelä-Karjalassa kiireettömään hoitoon pääsee erikoissairaanhoidossa toiseksi nopeimmin. Jonotusajan mediaani maakunnassa on 30 vuorokautta. Nopeimmin hoitoon pääsi Varsinais-Suomessa.

– Tässä tilastossa on kyse kiireettömän hoidon mediaanista. Lääketieteellisesti kiireelliseksi arvioidut potilaat arvioidaan erikseen ja he pääsevät aina nopeasti, Etelä-Karjalan keskussairaalan johtaja Tarja Nylund kertoo.

Perusterveydenhuollon jonotietoja voi käydä tarkistamassa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten internetsivuilta.

