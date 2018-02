Taimikonhoitotarve on kasvussa myös Kaakkois-Suomessa – Huono hoito heijastuu puukaupasta saataviin tuloihin

SUOMEN metsien tuoreet inventointitulokset kertovat, että Kaakkois-Suomen nuorista taimikoista metsänhoidolliselta tilaltaan hyviksi luokitellaan enää vajaa puolet eli 45 prosenttia. Loput luokitellaan tyydyttäviksi, välttäviksi tai vajaatuottoisiksi. Sama kehitys on nähtävissä myös muualla Suomessa.

Luonnonvarakeskus toteaa, että jo kertyneet taimikonhoitorästit huomioiden taimikonhoitotarve on Kaakkois-Suomessa tulevalla viisivuotiskaudella lähes kaksinkertainen viimeisen viiden vuoden taimikonhoitoalaan verrattuna.

Taimikonhoitotarpeella tarkoitetaan Suomen Metsäkeskuksen mukaan sitä määrä taimikoita, jotka vuosittain kehittyvät siihen tilaan, että ne tarvitsevat taimikonhoitoa. Lisäksi metsissä on runsaasti rästitaimikoita, joiden hoito on jäänyt tekemättä. Taimikon hoitamattomuus merkitsee lopulta myös puukauppatulojen laskua. Metsänomistajien on mahdollista hakea valtiolta taimikonhoitotukea.

Lemillä taimikonhoitotarve on vuosittain 240 hehtaaria, Taipalsaarella 330 hehtaaria ja Savitaipaleella 660 hehtaaria. Viime vuonna taimikonhoitotöitä tehtiin Lemillä 180 hehtaarilla, Taipalsaarella 300 hehtaarilla ja Savitaipaleella 495 hehtaarilla.

EVA KOTTONEN

