Karhisen kuorma täyttyi – Lemin seurakunnan kirkkoherra hakee Pieksämäelle

LEMI Seurakuntaliitoksen aiheuttama kuohunta jatkuu Lemillä. Seurakunnan itsenäisyyden säilyttämistä vaaditaan adressilla, jota kootaan Kirkkohallitukselle lähettämistä varten.

Uuden Taipaleen seurakunnan kirkkoherraksi esitetty nykyinen Lemin kirkkoherra Lea Karhinen on tehnyt omat johtopäätöksensä ja hakenut Pieksämäen seurakunnan kirkkoherran virkaa.

– Se on kyllä lapsuudesta tuttu kaupunki. Kummisetä, kummitäti ja serkut ovat asuneet siellä, ristiinalaislähtöinen Karhinen, 55, kertoo.

Kaikki kolme Länsi-Saimaan alueen kirkkovaltuustoa hyväksyivät 23. tammikuuta liitosesityksen äänestyksen jälkeen. Tiukimmalle tilanne meni Lemillä, jossa äänestystulos oli 8–7.

Uuden Taipaleen seurakunnan on määrä aloittaa ensi vuoden alussa. Seurakunnan kirkkoherraksi esitetään Lemin kirkkoherraa Lea Karhista.

Kuvioon saattaa tulla uusi käänne, sillä Karhinen tavoittelee Pieksämäen kirkkoherran virkaa. Hakuaika päättyi 15. tätä kuuta. Toinen hakija on Hankasalmen kirkkoherra Mikko Laitinen.

Pieksämäen uusi kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla eli kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherran.

Tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden virkaan ja tekee sen jälkeen vaaliehdotuksen. Koska Pieksämäen kirkkoherran virkaa on hakenut vain kaksi henkilöä, on mahdollista, että paikka laitetaan uudelleen hakuun.

Pieksämäellä on varauduttu siihen, että kirkkoherran valinta saattaa venyä jopa alkukesään.

– Siellä on jo liitokset tehty. On tehty sekä kuntaliitoksia että seurakuntaliitoksia, Lea Karhinen muistuttaa.

Karhinen joutunut omassa seurakunnassaan koville. Häntä on yritetty kampittaa sekä rikosilmoituksella että kanteluilla.

– Jos asian valmisteluissa olisi tehty selkeitä virheitä, tuomiokapituli ei olisi lähettänyt esitystä eteenpäin Kirkkohallitukseen, Karhinen korostaa.

Lemin paineet ei ole voineet olla vaikuttamatta Karhisen päätökseen hakea Pieksämäen kirkkoherran paikkaa. Joskus kuormaan ei sovi enää yhtään lisäkiveä.

– Enemmän on tullut sitä palautetta, että älä lähde, hän miettii.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi

