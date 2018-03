Itsenäisyystaistelu jatkuu Lemillä

Seurakuntien liitoshankkeen nostattamat pärskeet eivät näytä laantuvan Lemillä, jossa kerätään jälleen adressia itsenäisen seurakunnan puolesta.

Adressia kootaan sekä netissä että kuntalaisten kohtaamispaikoissa Kirkkohallitusta varten. Mielipiteenilmaisulla halutaan vaikuttaa demokraattisten toimielimien hyväksymään esitykseen seurakuntajaon muuttamisesta. Asia on edennyt jo tuomiokapitulin kautta Kirkkohallitukseen.

Omaa seurakuntaa kohtaa osoitettu kiinnostus ja huoli seurakunnallisten palvelujen toimivuudesta tulevaisuudessa kannattaa tietysti ottaa vakavasti. Tuntuisi vain erikoiselta, jos Kirkkohallitus kaataisi kolmen kirkkovaltuuston hyväksymän aloitteen seurakuntajaon muutoksesta adressin perusteella.

Eri asia on, jos liitoksen suunnitteluvaiheessa osoitettaisiin vakavia virheitä tai laiminlyöntejä. Sellaisia ei ole tuotu esille. On vain viitattu siihen, ettei Lemin seurakuntalaisille ole tiedotettu riittävällä tavalla liitoksen vaikutuksista.

Kuitenkin Leminkin seurakunta järjesti aiheen tiimoilta seurakuntalaisille tiedotusillan ja liitoksen vaikutuksista on kerrottu niin seurakunnan nettisivuilla ja kuin julkisessa sanassakin.

Ehkäpä Lemin seurakunnan olisi kannattanut pyytää tiedostusiltaan mukaan edustaja Suomenniemen alueseurakunnasta. Suomenniemellä on jo viiden vuoden kokemus Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan osana toimimisesta. Seurakunnallisissa palveluissa ei ole havaittu notkahdusta.

Lemin kirkkoherraa Lea Kahista esitetään uuden Taipaleen seurakunnan kirkkoherraksi. Hän on kuitenkin hakenut nyt Pieksämäen kirkkoherran virkaa.

Mikäli Karhinen valitaan Pieksämäelle ja hän ottaa viran vastaan, kuvio menee uusiksi niin Lemillä kuin Taipaleen seurakunnassakin.

TIMO SIHVO

timo.sihvo@lansisaimaa.fi